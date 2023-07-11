قادة الناتو يبعثون "رسالة إيجابية" حول انضمام أوكرانيا خلال قمتهم

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إن أوكرانيا ستتلقى اليوم الثلاثاء "رسالة إيجابية" فيما يتعلق بسعيها للانضمام إلى الحلف العسكري الغربي الذي يجتمع قادته لبحث تداعيات الحرب الروسية عليها.

وتعني الانقسامات بين الدول الأعضاء وعددها 31 دولة أن الحلف لن يحدد موعدًا لانضمام أوكرانيا أو يوجه لها دعوة مباشرة للانضمام له، وهي الخطوة التي تقول موسكو، إنها ستشكل تهديدًا لأمنها القومي.

لكن ستولتنبرغ قال، إن كييف ستحصل على المزيد من المساعدات العسكرية والضمانات الأمنية وتيسيرًا للشروط الرسمية لانضمامها بالإضافة إلى شكل جديد للتعاون مع الحلف يسمى مجلس حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ لدى وصوله إلى مقر انعقاد قمة الحلف في العاصمة الليتوانية فيلنيوس: "أتوقع أن يبعث الحلفاء برسالة واضحة ومتحدة وقوية حول مسار عضوية أوكرانيا".

وذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن الاجتماع سيرسل "إشارة إيجابية" حول طلب كييف الانضمام للحلف. وأبدى دبلوماسيون تفاؤلهم مع اقتراب المفاوضين من التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن تأكيد التزام واشنطن تجاه الحلف بينما كان يتحدث وإلى جانبه الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا الذي تشعر بلاده بقلق بالغ من عواقب الحرب الروسية في أوكرانيا على أوروبا الشرقية.

وقال بايدن: "تعهدنا بأن نكون معكم لم يتزعزع".

ومن المقرر أيضًا أن توافق القمة على أول خطط دفاعية شاملة للحلف منذ نهاية الحرب الباردة في مواجهة أي عدوان روسي.