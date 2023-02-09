"سي إن إن": إيران زادت من القوة التدميرية لطائرات "الدرون" المقدمة لروسيا

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس، أن إيران قامت بتعديل الطائرات بدون طيار الهجومية التي تقدمها لروسيا، بحيث يمكن للرؤوس الحربية المتفجرة أن "تلحق أضرارًا قصوى" بأهداف البنية التحتية داخل أوكرانيا.

وقدمت إيران لروسيا مئات الطائرات بدون طيار لاستخدامها في حربها في أوكرانيا، مستهدفة شبكة الكهرباء ومنشآت الطاقة الأوكرانية.

وأوضحت الشبكة أنه "تم فحص رأس حربي غير منفجر" لطائرة إيرانية بدون طيار من طراز "شاهد -131"، تم العثور عليها في منطقة "أوديسا" جنوب أوكرانيا في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، من قبل "منظمة أبحاث أسلحة الحروب"، ومقرها المملكة المتحدة، مشيرة إلى أنها "حصلت على نتائج الفحص من المنظمة".