"سي إن إن": إيران زادت من القوة التدميرية لطائرات "الدرون" المقدمة لروسيا
كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس، أن إيران قامت بتعديل الطائرات بدون طيار الهجومية التي تقدمها لروسيا، بحيث يمكن للرؤوس الحربية المتفجرة أن "تلحق أضرارًا قصوى" بأهداف البنية التحتية داخل أوكرانيا.
وقدمت إيران لروسيا مئات الطائرات بدون طيار لاستخدامها في حربها في أوكرانيا، مستهدفة شبكة الكهرباء ومنشآت الطاقة الأوكرانية.
وأوضحت الشبكة أنه "تم فحص رأس حربي غير منفجر" لطائرة إيرانية بدون طيار من طراز "شاهد -131"، تم العثور عليها في منطقة "أوديسا" جنوب أوكرانيا في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، من قبل "منظمة أبحاث أسلحة الحروب"، ومقرها المملكة المتحدة، مشيرة إلى أنها "حصلت على نتائج الفحص من المنظمة".
وقالت الشبكة: "يساعد تكوين الرأس الحربي في تفسير كيف أن الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية خلال الأشهر العديدة الماضية أثبت فعاليتها".
ولفتت الشبكة في تقريرها إلى أن "محللي المنظمة يعتقدون أن الرؤوس الحربية، التي يبلغ طولها أقل من قدمين بقليل، تم تعديلها على عجل لتزويدها بعشرات الشظايا المعدنية الصغيرة التي تنتشر عند الاصطدام عبر مساحة كبيرة".
وبالإضافة إلى الشظايا، هناك أيضًا 18 شحنة صغيرة حول محيط الرأس الحربي، والتي عند ذوبانها نتيجة الانفجار، يمكن أن تخترق الدروع وتخلق نوعًا من الانفجار الدائري، بحسب الشبكة.
وأضافت الشبكة: "يؤدي تراكم هذه العناصر بشكل أساسي إلى زيادة قدرة الرأس الحربي على تدمير الأهداف مثل محطات الطاقة وشبكات التوزيع وخطوط النقل والمحولات الكبيرة عالية الطاقة، كما أنها تجعل جهود الإصلاح أكثر صعوبة."
ونقلت الشبكة عن داميان سبليترز، أحد المحققين الذين فحصوا الرأس الحربي، قوله: "يبدو الأمر كما لو أنهم نظروا إلى الرأس الحربي المكتمل، وقالوا كيف يمكننا جعل هذا الرأس أكثر تدميراً".
وأوضح سبليترز أن "الرؤوس الحربية الموجهة ضد أهداف في ساحة المعركة مثل، الدبابات أو قطع المدفعية قد تكون مصممة بشكل مختلف لتكون أكثر تركيزاً".
وأشارت الشبكة إلى أنه "تم العثور سابقاً على طائرات بدون طيار إيرانية الصنع، يتم نشرها في أوكرانيا تحتوي على كمية كبيرة من المكونات الأمريكية والغربية، ما دفع إدارة الرئيس جو بايدن للتحقيق في كيفية وصول التكنولوجيا الأمريكية الصنع إلى تلك الاسلحة".