ماكرون: أوكرانيا تحتاج ضمانات أمنية واضحة وقوية في قمة "الناتو"

وقال ماكرون للصحفيين بعد قمة لزعماء أوروبيين في مولدوفا: "لا بد أن ترسل فيلنيوس رسالة إلى أوكرانيا والأوكرانيين. أحبذ الضمانات الأمنية الأقوى والمحددة والواضحة جداً".

مضيفا أنه سيجري محادثات حول المسألة مع المستشار الألماني أولاف شولتس في بوتسدام، في السابع من يونيو/ حزيران.