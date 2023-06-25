آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مجددا رفضا للتعديلات القضائية
تظاهر آلاف الإسرائيلين مساء السبت، ضد التعديلات القضائية التي تعتزم حكومة الائتلاف اليميني برئاسة بنيامين نتنياهو إقرارها.
وللأسبوع الٓ25 على التوالي، احتشد الآلاف بمظاهرة رئيسية في ميدان كبلان في تل أبيب، بينما احتشد آخرون في حيفا والخضيرة وهرتسيليا ونتانيا ونهاريا وروحوفوت وبئر السبع وعدد من المواقع المتفرقة في جميع أنحاء البلاد.
وأغلقت الشرطة الإسرائيلية عدة شوارع رئيسية وفرعية في تل أبيب وحيفا، وغيرها من المناطق التي تشهد احتجاجات.
وطالب المتظاهرون الحكومة، بوقف إجراءات التعديلات القضائية ولو جزئيا، معتبرين أن هذه التعديلات من شأنها إضعاف القضاء.
ويستعد الائتلاف اليميني الأحد، لاجتماع لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست الإسرائيلية، لبحث تعديل بند في القانون يحد من صلاحيات المحكمة العليا ويمهد إلى عودة رئيس حزب "شاس" آرييه درعي إلى الحكومة، بعد إلغاء تعيينه بسبب إدانته بالفساد.
وأعلن منظمو الاحتجاجات والمعارضة الإسرائيلية في بيان اطلعت عليه "إرم نيوز" تأسيس مجموعة أطلقوا عليها "قوة كابلان" (مكان الاحتجاج الرئيسي)، ستعمل على تنفيذ سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية قبل نهاية الدورة الصيفية للكنيست في 31 تموز/يوليو المقبل، من ضمنها إغلاق مطار بن غوريون، والموانئ البحرية والمباني الحكومية ومفترقات الطرق الرئيسية، حسب البيان.
يشار الى أن إسرائيل تشهد مظاهرات أسبوعية حاشدة في عدة مدن رئيسية ضد حكومة نتنياهو منذ إعلان الأخيرة عن خطة التعديلات القضائية.