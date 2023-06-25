آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مجددا رفضا للتعديلات القضائية

تظاهر آلاف الإسرائيلين مساء السبت، ضد التعديلات القضائية التي تعتزم حكومة الائتلاف اليميني برئاسة بنيامين نتنياهو إقرارها.

وللأسبوع الٓ25 على التوالي، احتشد الآلاف بمظاهرة رئيسية في ميدان كبلان في تل أبيب، بينما احتشد آخرون في حيفا والخضيرة وهرتسيليا ونتانيا ونهاريا وروحوفوت وبئر السبع وعدد من المواقع المتفرقة في جميع أنحاء البلاد.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية عدة شوارع رئيسية وفرعية في تل أبيب وحيفا، وغيرها من المناطق التي تشهد احتجاجات.