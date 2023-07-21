تحطم مروحية خلال مكافحة حرائق الغابات‎ في كندا

وجرى الإبلاغ عن فقدان الاتصال بالمروحية في وقت مبكر من مساء يوم الأربعاء، ولاحقا تم تحديد موقعها بالقرب من بحيرة هيغ في مقاطعة "ألبرتا" الشمالية.

وقال مجلس سلامة النقل الكندي إن الطائرة "ارتطمت بالأرض أثناء عمليات مكافحة الحرائق"، مضيفًا أن الحادث وقع في مكان ناء وقد تم فتح تحقيق.

وأشارت شرطة المقاطعة في بيان أن عمال غابات حاولوا إنعاش الضحية الذي كان وحده في الطائرة، لكنه ما لبث أن فارق الحياة.

ونُقل الطيار، الذي يبلغ من العمر 41 عامًا، بعد ذلك إلى أحد المطارات حيث أُعلن عن وفاته.