"المنتقمون".. منظمة غامضة تؤرق نواب الائتلاف الإسرائيلي الحاكم

انشغل الإعلام العبري خلال الساعات الـ 48 الماضية بظاهرة "خطابات التهديدات" التي تصل إلى نواب من الائتلاف الحاكم، موقعة باسم منظمة إسرائيلية مزعومة تحمل اسم "المنتقمون".

وقد ظهرت هذه الخطابات للمرة الأولى مطلع الشهر الجاري، إلا أنها بلغت ذروتها خلال اليومين الماضيين.

صحيفة "يسرائيل هايوم" أكدت أن رئيس الكنيست، أمير أوحنا، اضطر للتوجه إلى جهاز الأمن العام "الشاباك"، وحثه على التدخل لكشف غموض تلك الخطابات، التي باتت تؤرق نواب الائتلاف الذي يقوده حزب "الليكود".

والسؤال الرئيس الذي يقلق الأوساط الإسرائيلية حول هذه الظاهرة هو ما إذا كان الحديث بالفعل عن منظمة إسرائيلية مجهولة، أم أن الخطابات ترد من جهات خارجية.

ويركز فحوى هذه الخطابات بشكل أساسي على مطالبة النواب بالعمل على إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو بشتى الصور، مهددة بأنه بخلاف ذلك ستكون حياتهم وحياة عائلاتهم في خطر.

وذكرت الصحيفة أن رئيس الكنيست خاطب "الشاباك" وكذلك المفوض العام للشرطة الإسرائيلية وأمن الكنيست بهذا الشأن.

وأشارت إلى أن أحد الخطابات، الذي نشرت نسخة منه، دعا نواب الكنيست إلى التصويت ضد الموازنة العامة لعام 2024، وكذلك التصويت لصالح مقترحات سحب الثقة المقبلة، التي من شأنها أن تؤدي إلى حل الكنيست والحكومة والذهاب إلى انتخابات جديدة.

ونوهت بأن نسخًا من الخطابات أرسلت إلى النواب وكذلك إلى عائلاتهم.