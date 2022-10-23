صحف عالمية: شي يشدد قبضته على السلطة.. وعودة جونسون تعجل بنهاية المحافظين

ركزت الصحف العالمية الصادرة الأحد على تشديد الرئيس الصيني شي جينبينغ لقبضته على السلطة السياسية في بلاده، كما لفتت صحف إلى أن العودة المحتملة لرئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون قد تعجل بنهاية حزب المحافظين.

وفي الملف الأوكراني تناولت تقارير المخاوف الأوكرانية من شتاء قاس بعد استهداف القوات الروسية لمحطات الكهرباء وغيرها من عناصر البنية التحتية للبلد.

سلطات واسعة لشي.. والإطاحة بالمنافسين

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الرئيس الصيني، شي جينبينغ، قد خطا نحو توسيع سلطاته بشكل كبير، وذلك بعدما مهد الحزب الشيوعي الصيني الحاكم المسرح لزعيمه لتمديد حكمه، ودفع منافسيه إلى التقاعد ووضع الموالين له في المناصب العليا للسلطة.

وقالت الصحيفة إن المندوبين في مؤتمر الحزب أكدوا أمس، السبت، مجددًا مكانة شي كزعيم "أساسي" للحزب وكرسوا سياساته كجزء من ميثاق الحزب الحاكم؛ بما في ذلك "بناء اقتصاد أكثر مساواة وجيشًد من الدرجة الأولى"، بالإضافة إلى تأكيد مطالبة (شي) بمزيد من الروح القتالية بين أعضاء الحزب البالغ عددهم 97 مليونًا تقريبًا.

ونقلت الصحيفة عن "القرار الخاص بمراجعة ميثاق الحزب"، الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل حوالي 2300 مندوب بالمؤتمر في قاعة الشعب الكبرى ببكين، قوله: "يجب على الحزب أن يدعم بشكل أكثر وعيًا مكانة الرفيق شي جينبينغ باعتباره جوهر مركز الحزب وجوهر الحزب بأكمله".

وفي خطوة تعزز سلطة الزعيم الصيني بشكل أكبر، أشارت "الجورنال" إلى أن المندوبين قد عينوا "لجنة مركزية جديدة" تتألف من 205 أعضاء كاملي العضوية و171 عضوًا مناوبًا. وأوضحت الصحيفة أن اللجنة حذفت بشكل واضح بعض كبار المسؤولين الذين يُنظر إليهم على "أنهم تيارات معاكسة" ضد معسكر شي.

وكان رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، من بين أبرز "المحذوفين" من قبل اللجنة المركزية الجديدة، حيث أصدر لي في بعض الأحيان "إشارات حول السياسة الاقتصادية" تتعارض مع آراء شي، وذلك وفقًا لما ذكرته الصحيفة الأمريكية.

واعتبرت "الجورنال"، في تحليل إخباري نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن حذف رئيس الوزراء الصيني من اللجنة المركزية الجديدة "يشير أيضـًا إلى تقاعده من أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب، وهي اللجنة الدائمة للمكتب السياسي".

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أن لي (67 عامًا) كان من المقرر أن يتنحى عن منصبه في الربيع المقبل بعد أن قضى الفترتين المسموح بهما بموجب الدستور الصيني، فقد توقع بعض المحللين أنه قد يظل في القيادة في منصب آخر.

وأضافت: "زعيم الصين المصنف رقم 4، وانغ يانغ، الذي كان ينظر إليه ذات مرة على أنه منافس ليصبح رئيس الوزراء المقبل، لم يتم إعادة انتخابه أيضًا في اللجنة المركزية".

وتابعت: "كما غاب عضوان آخران من اللجنة الدائمة للمكتب السياسي المنتهية ولايته المكونة من سبعة رجال، على الرغم من أن بعض المحللين السياسيين توقعوا تنحي كبير المشرعين، لي زانشو، ونائب رئيس مجلس الدولة التنفيذي، هان تشنغ، بسبب التقدم في السن".

ورأت الصحيفة أن رحيل الشخصيات السابقة قد يمهد الطريق أمام حلفاء شي وأتباعه لتأمين المناصب الرئيسية في الحزب والدولة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ووفقًا لتحليل الصحيفة، تشير سيطرة شي المعززة إلى أن الصين ستحافظ على موقفها المتشدد تجاه واشنطن، وأنها ستوسع من تدخل الحزب في الاقتصاد والتكنولوجيا والإنترنت.

واختتمت الصحيفة تحليلها بالقول: "ستوفر حصة المقاعد التي يشغلها حلفاء شي في القيادة المقبلة أدلة على مدى النفوذ الذي يمكن أن يمارسه الزعيم الصيني في متابعة أولوياته. ويقول المحللون إن شي ليس من المرجح أن يعين أي خلفاء محتملين، لأن القيام بذلك من شأنه أن يقوض سلطته".

عودة جونسون.. واستقالات بالجملة

ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن كبار حزب المحافظين ينخرطون في حملة محمومة لمنع بوريس جونسون من القيام بعودة دراماتيكية إلى رئاسة الحكومة، بدعوى أن عودته ستتسبب في مزيد من الضرر الاقتصادي وتخاطر بنهاية الحزب.

جاء ذلك بعدما ادعى فريق جونسون مساء السبت، أن رئيس الوزراء السابق حصل بشكل خاص على دعم 100 نائب لدخول السباق، على الرغم من دعم 55 فقط له علنًا.

وقالت الصحيفة إنه في يوم آخر من الدراما التي طرأت على سباق خلافة تراس، كان أنصار المرشح الأوفر حظًا، ريشي سوناك، يحاولون الحصول على دعم ساحق من النواب قد يجبر جونسون على الانسحاب.

وأضافت الصحيفة: "أجرى المرشحان مساء أمس محادثات مع اقترابهما من الموعد النهائي لتقديم الترشيحات غداً الاثنين. وبينما لم يكشف أي من المعسكرين عن مضمون المحادثات، فمن المفهوم أن جونسون كان يقترح صفقة ادعى أنها ستتجنب معركة مثيرة للانقسام في الحزب".

ونقلت الصحيفة عن وزراء سابقين في مجلس الوزراء يدعمون سوناك قولهم إن عودة جونسون من شأنها أن تزعج الأسواق المالية أيضًا، مما يزيد من خطر حدوث ارتفاعات حادة أخرى في أسعار الفائدة من قبل "بنك إنجلترا" في غضون أيام.

وصرح مصدر رفيع للصحيفة: "سيكون السؤال عما إذا كان جونسون يضع نرجسيته فوق مصالح البلاد. إن فوزاً كبيراً لسوناك من شأنه أن يضغط على جونسون للانسحاب".

وفي رواية من المعسكر الآخر، قال أحد الزملاء السابقين لجونسون في مجلس الوزراء إن "الجهود اليائسة" جارية لحشد الدعم وراء سوناك، لأسباب ليس أقلها أن وزير المالية السابق "يرمز إلى استقرار الأسواق المالية ويقلل من فرص ارتفاع أسعار الفائدة والرهون العقارية بشكل أكبر".

وقالت "الغارديان: "كانت هناك مزاعم بأن مجموعة متشددة من حوالي عشرة نواب معارضين لعودة جونسون سوف تستقيل إذا تولى السلطة مرة أخرى. وقال نواب آخرون من حزب المحافظين إن جونسون سيكافح لتمرير أي قوانين من قبل البرلمان (مجلس العموم) في حال عودته، بالنظر إلى قوة المعارضة ضده".

وعلى سبيل المثال، كشف النائب عن حزب المحافظين روجر جيل، أمس، أنه سيستقيل إذا أصبح جونسون رئيسًا للوزراء مرة أخرى. وقال نواب آخرون إنهم سينظرون في مكانهم في الحزب في حال عودة جونسون، محذرين من أن هذه هي النتيجة الوحيدة التي تخاطر بالتعجيل بإجراء انتخابات مبكرة.

في غضون ذلك، قالت "الغارديان" إن نواب حزب المحافظين لم يكونوا فقط من الجناح المعتدل الذين حثوا جونسون على عدم العودة، حيث دعا ديفيد فروست، وزير "البريكست" السابق والحليف المقرب لجونسون، زملاءه في حزبه في مجلس العموم إلى دعم سوناك.

"ظلام دامس".. وتأهب لمعركة خيرسون

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن أوكرانيا غرقت في "ظلام دامس"، وذلك بعد أن أطلقت روسيا "وابلًا" من الصواريخ عبر البلاد في وقت مبكر من صباح أمس، استهدف شبكة الكهرباء في البلاد، مما دفع كييف إلى الضغط على الحكومات الغربية لتقديم أنظمة مضادة للطائرات بشكل عاجل.

جاء ذلك في وقت أعلن فيه الأوكرانيون أنهم يستعدون لوقوع المزيد من الهجمات قبل شتاء وصفوه بـ"الأسوأ" على البلاد، حيث تعمل روسيا على استهداف البنية التحتية للطاقة في البلاد منذ 10 أكتوبر الجاري.

ونقلت الصحيفة عن شركة الكهرباء الوطنية في البلاد، "أوكرنرغو"، قولها إن حجم الضرر في غرب أوكرانيا "مماثل أو قد يتجاوز عواقب" الهجمات قبل أسبوعين. وقالت أوكرانيا إن روسيا استهدفت البلاد أمس بـ33 صاروخًا.

وتأتي ضربات أمس في وقت يستعد فيه الجيش الروسي، الذي لا يزال يسيطر على أكثر من 15% من الأراضي الأوكرانية، لمعركة حول مدينة خيرسون الاستراتيجية الجنوبية، حيث بدأت موسكو الأسبوع الماضي في إجلاء المدنيين من المدينة، محذرة من أن القوات الأوكرانية تتقدم نحو المدينة.

ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤولين أوكرانيين قولهم إنه على طول خط المواجهة، كانت قواتهم تحتفظ بمواقعها، أو تحقق تقدمًا صغيرًا ولكن ثابتًا، حيث يبدو أن القوات الروسية تقوم بـ"انسحاب تكتيكي" في منطقة خيرسون.

واعتبرت الصحيفة الأمريكية أنه إذا عادت المدينة بالكامل إلى السيطرة الأوكرانية، ستوجه الخطوة ضربة عسكرية ونفسية كبيرة لجهود موسكو الحربية، حيث تعد خيرسون مدينة ساحلية استراتيجية يتدفق من خلالها نهر دنيبرو إلى البحر الأسود، كما أنها تعتبر العاصمة الإقليمية الوحيدة التي استولت عليها روسيا منذ بدء الحرب.

وقالت الصحيفة إن المسؤولين الروس كثفوا جهودهم أمس لإجلاء المدنيين من خيرسون، حيث وعد المسؤولون المواطنين بتعويض قدره 100 ألف روبل (1540 دولارًا) من الحكومة وشهادات سكن لشراء شقة.

في المقابل، قالت أوكرانيا إن عمليات الترحيل ترقى إلى مستوى "عمليات الترحيل غير القانونية"، المصممة لإخلاء المناطق المحتلة من الأوكرانيين. وقالت مصادر أوكرانية إن المسؤولين الموالين للروس في خيرسون قد سمحوا لعدد قليل من الأشخاص بالمغادرة إلى الأراضي الأوكرانية.

من جانبها، نقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن تقرير أصدره "مركز دراسة الحرب"، ومقره واشنطن، قوله إن القوات الروسية المحشودة في خيرسون "يمكن أن تنهار" إذا هاجمتها القوات الأوكرانية في الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف التقرير أن روسيا بدأت انسحابها من المنطقة الجنوبية ومن المرجح أن يستمر هذا الانسحاب خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لكنه زعم أن القوات الروسية قد تواجه "معضلة كبيرة" إذا اختارت القوات الأوكرانية الهجوم.

وذكر التقرير، وفقًا للمجلة، أن الانسحاب الروسي يتطلب "مجموعة مدربة تدريباً جيداً ومحترفة ومستعدة للموت من أجل مواطنيها"، لكن مسؤولاً عسكرياً أوكرانياً صرح بأن روسيا قد تسحب "أكثر وحداتها قدرة على القتال" من الضفة اليسرى لنهر دنيبرو، وأنها ستترك الجنود الجدد لتغطية الانسحاب.

وقالت المجلة، نقلاً عن التقرير: "من غير المرجح أن يصمد جنود الاحتياط الروس المعبؤون حديثاً ضد أي هجوم مضاد أوكراني، مما قد يؤدي إلى هزيمة على نفس مستوى هزيمة القوات الروسية في خاركيف في سبتمبر".