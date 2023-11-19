"وول ستريت جورنال": ترشح بايدن لولاية رئاسية جديدة أنانية مفرطة

رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن ترشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لولاية رئاسية جديدة، هو "ضرب من أعمال الأنانية المفرطة"، وذلك بالنظر إلى تقدمه في السن وتدهور حالته بشكلٍ واضح.

وتساءلت الصحيفة، عن "أسباب طلب بايدن من الأمريكيين بأن يبقوه في البيت الأبيض حتى عام 2029 إذ سيكون عمره في ذلك الحين 86 عامًا".

وأضافت "إذا كان بايدن غير قادر على تحمل قسوة الحملة الرئاسية، فلماذا يعتقد الناخبون أنه قادر على التعامل مع 4 سنوات أخرى من العمل الشاق، والتي قد تشمل أن يتم إيقاظه صباح يوم ما للرد على غزو صيني لتايوان".

وتابعت "لقد سعى بايدن للوصول إلى المكتب الكبير في البيت الأبيض منذ عام 1987 على الأقل، وذلك عندما ترشح للرئاسة للمرة الأولى لكن كبار السن، وحتى لو لم يكونوا محاطين برجال (نعم سيدي) فقد يكونون آخر من يلاحظ وطأة ضريبة الوقت عليهم".

وبينما يستعد بايدن للاحتفال بعيد ميلاده الواحد والثمانين الأسبوع المقبل، لا يزال يعاني بالفعل أمام كاميرات التلفزة وسط تقييد عام في جدول أعماله بينما يخشى مساعدوه من تعثره مرة أخرى على شاشة التلفاز.