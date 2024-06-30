وسط انتقادات لمحدودية الانتشار الأمني.. رئيس مركز اقتراع فرنسي يتعرض لهجوم

تعرض رئيس مركز اقتراع في مدينة نيس الفرنسية إلى هجوم مع بدء الجولة الأولى للانتخابات التشريعية المبكرة، اليوم الأحد 30 يونيو 2024، وسط انتقادات لـ "محدودية الانتشار الأمني".

وقالت وسائل إعلام فرنسية إنه بعد دقائق قليلة من فتح مركز الاقتراع الواقع بمدرسة "بوميتس"، في مدينة نيس، تعرض رئيس المركز لهجوم من قبل مراقب عيّنه معسكر إريك سيوتي الجمهوري.

وكتب عمدة المدينة، كريستيان إستروسي، على منصة "إكس": "أدين بشدة الاعتداء الجسدي الذي تعرض له رئيس مركز الاقتراع في مدرسة بوميتس من جانب أحد المراقبين المعيّنين من قبل السيد سيوتي، الذي حاول منع فتح مكتب الاقتراع قبل أن يلكم رئيسه".

في المقابل، أكد مؤيدو رئيس الحزب الجمهوري الهجوم واستنكروه، وكتب صديق مقرب لإريك سيوتي: "وقعت مشاجرة مؤسفة بين أحد مؤيدينا ورئيس مركز اقتراع بوميتس"، مضيفا: "نزاع مؤسف ولكن تم حله.. لقد أخرجنا هذا الشخص أيضًا من مركز الاقتراع".

وبحسب صحيفة "لوفيغارو"، تم القبض على هذا الشخص، و"يواجه احتمال التعرض لعقوبات بتهمة التمرد".

انتقادات

وفي وقت سابق، انتقدت وسائل إعلام فرنسية السلطات بسبب نشر "عدد محدود" لتأمين شوارع مدينة ليون الفرنسية معقل اليمين المتطرف في فرنسا، وكذلك اليسار المتطرف، رغم وجود خطر كبير بوقوع أعمال شغب خلال الجولة الأولى للانتخابات التشريعية في فرنسا.

وتعتزم بلدية ليون نشر 15 شرطيًّا فقط مساء الأحد، رغم وجود خطر كبير بوقوع أعمال شغب فور إعلان نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة، واحتمال الاشتباكات بين اليمين واليسار المتطرفَيْن، بحسب صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية.

وستتم تعبئة عدة مئات من ضباط الشرطة الوطنية مساء الأحد؛ للتعامل مع التجاوزات المحتملة في ليون، معقل اليمين المتطرف واليسار المتطرف، بحسب ما ذكرت صحيفة "ليون ماغ".