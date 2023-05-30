الكرملين يتهم كييف بالوقوف وراء الهجمات على موسكو

اعتبر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الهجوم الصباحي بالمسيرات على موسكو "ردٌّ" من كييف على الضربات الروسية الأخيرة في أوكرانيا، في أول تعليق له على هذه الأحداث.

وأكدت روسيا أن أوكرانيا شنت أكبر هجوم بالطائرات المسيرة على موسكو، لكن الدفاعات الجوية دمرت جميع الطائرات المسيرة الثماني المستخدمة.

وقال بيسكوف: "من الواضح تمامًا أننا نتحدث عن ردّ من نظام كييف على ضرباتنا الفعّالة جدًا على أحد مراكزه القيادية"، مؤكدًا أن "نظام الدفاع الجوي (فوق موسكو) عمل بشكل جيد"، بحسب ما أوردت "فرانس برس".

في المقابل، نفى مستشار بالرئاسة الأوكرانية مشاركة كييف بشكل مباشر في هجوم بطائرات مسيرة على موسكو اليوم الثلاثاء، لكنه قال إن بلاده تستمتع بمشاهدة الأمر وتوقع زيادة في تلك الهجمات.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك لقناة (بريكفاست شو) على يوتيوب: "فيما يتعلق بالهجمات: بالطبع نحن سعداء بمشاهدتها ونتوقع زيادة في عدد الهجمات. لكن بالطبع ليس لنا علاقة مباشرة بالأمر".