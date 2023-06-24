بعد تمرد فاغنر.. الأوكرانيون "سعداء" ويترقبون تأثير ذلك على المعارك

عبر سكان في كييف السبت، عن "سعادتهم الكبرى" إثر تمرد مجموعة فاغنر على القيادة العسكرية الروسية آملين أن يضعف ذلك القوات الروسية في أوكرانيا ويخدم هجوم كييف المضاد.

يقول إيليا تسيفيركون البالغ 21 عاما ردا على أسئلة وكالة "فرانس برس" في وسط العاصمة الأوكرانية "كنت أتوقع شيئا لكن ليس بهذه السرعة وليس في هذا المكان، كنت أظن أن ذلك سيبدأ بعد انتهاء الحرب لكنه بدأ قبل ذلك وهذا أمر ممتاز".

ورأى الشاب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيضطر إلى سحب بعض قواته لأنه سيحتاج إلى مساعدة هناك وسيسهل ذلك كثيرا" مهمة القوات الأوكرانية.

وباشرت قوات كييف مطلع حزيران/يونيو هجوما مضادا في جنوب البلاد وشرقها لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا.

ويرى بوغدان تيودوروفسكي وهو أحد أبناء كييف أيضا ويبلغ 19 عاما أن تمرد قائد مجموعة فاغنر المسلحة يفغيني بريغوجين على القوات الروسية "خبر رائع".

وأضاف "جل ما علينا القيام به هو مشاهدة المعسكرين (الجيش الروسي وفاغنر) وتشجيعهما، آمل أن يتركونا وشأننا ويتقاتلون في ما بينهم".

وتوضح الشابة ماريا البالغة 22 عاما أنها ظنت في البداية "أن الأمر يتعلق باتفاق معين بين وزارة الدفاع (في روسيا) وفاغنر لتحويل الانتباه عن هجومنا المضاد ولتعزيز عديدهم".