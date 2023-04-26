روسيا تعين قائدا جديدا لقواتها في ناغورنو قرة باغ

نقلت وكالة الإعلام الروسية (ريا)، الأربعاء، عن وزارة الدفاع قولها إنها عينت قائدا جديدا لقوات البلاد لحفظ السلام في ناغورنو قرة باغ، دون التطرق لسبب التغيير.

وأرسلت روسيا قوات حفظ سلام إلى المنطقة في 2020 عندما توسطت في هدنة خلال الحرب بين أرمينيا وأذربيجان، لكن التوترات لا تزال محتدمة بين البلدين.

وتجدد التوتر، الأحد الماضي، بشأن قره باغ بعد إعلان أذربيجان أنها أقامت نقطة تفتيش على الطريق البري الوحيد المؤدي إلى المنطقة المتنازع عليها، في خطوة تلتها مزاعم بشأن إطلاق نار على الحدود بين القوات الأذربيجانية والأرمينية.