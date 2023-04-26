روسيا تعين قائدا جديدا لقواتها في ناغورنو قرة باغ
نقلت وكالة الإعلام الروسية (ريا)، الأربعاء، عن وزارة الدفاع قولها إنها عينت قائدا جديدا لقوات البلاد لحفظ السلام في ناغورنو قرة باغ، دون التطرق لسبب التغيير.
وأرسلت روسيا قوات حفظ سلام إلى المنطقة في 2020 عندما توسطت في هدنة خلال الحرب بين أرمينيا وأذربيجان، لكن التوترات لا تزال محتدمة بين البلدين.
وتجدد التوتر، الأحد الماضي، بشأن قره باغ بعد إعلان أذربيجان أنها أقامت نقطة تفتيش على الطريق البري الوحيد المؤدي إلى المنطقة المتنازع عليها، في خطوة تلتها مزاعم بشأن إطلاق نار على الحدود بين القوات الأذربيجانية والأرمينية.
ومنطقة ناغورنو قرة باغ معترف بها دوليا كجزء من أذربيجان، لكن معظم سكانها وعددهم نحو 120 ألف نسمة ينتمون لعرقية الأرمن، وانفصلت عن أذربيجان بعد حرب في أوائل التسعينيات.
وقالت أذربيجان إنها أقامت نقطة تفتيش على الطريق الرئيسية المؤدية إلى ناغورنو قرة باغ، في خطوة وصفتها بأنها ضرورية بسبب استخدام أرمينيا الطريق لنقل الأسلحة، في حين قالت أرمينيا إن نقطة التفتيش تمثل انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في عام 2020.
وطلبت أرمينيا من روسيا تنفيذ الاتفاق الذي ينص على أن ممر لاشين، وهو الطريق الوحيد في أذربيجان الذي يربط أرمينيا بناغورنو قرة باغ، يجب أن يكون تحت سيطرة قوات حفظ سلام روسية.