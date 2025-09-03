الكرملين يرد على ترامب: بوتين لا يتآمر مع شي وكيم ضد أمريكا

قال الكرملين اليوم الأربعاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يتآمر مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ضد الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما كان بدافع السخرية.

قال ترامب الثلاثاء إنه "شعر بخيبة أمل كبيرة" من بوتين، ملمحا في منشور على تروث سوشيال إلى أن كلا من شي وبوتين وكيم يتآمرون ضد الولايات المتحدة.

وقال يوري أوشاكوف مستشار السياسة الخارجية بالكرملين إن ترامب ربما كان يطلق تصريحات ساخرة، وذلك ردا على سؤال من التلفزيون الروسي الرسمي بشأن تصريحات ترامب.

وقال أوشاكوف "أود أن أؤكد أنه لا وجود لأي تآمر ولم يتآمر أحد ضد أي جهة ولا توجد مؤامرات من الأساس. لم تخطر هذه الفكرة ببال أي من الزعماء الثلاثة".

وأضاف "أستطيع أن أقول إن الجميع يدركون الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة والإدارة الحالية للرئيس ترامب والرئيس ترامب نفسه في الوضع الدولي القائم".

حذر شي من أن العالم أمامه خيار بين السلام أو الحرب خلال عرض عسكري ضخم في بكين اليوم حضره بوتين وكيم وجاء بمثابة استعراض غير مسبوق للقوة.