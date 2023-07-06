مصرع 29 شخصاً في حادث تحطم حافلة في المكسيك

لقي 29 شخصاً مصرعهم وأصيب 19 آخرون بولاية "أوهاكا" جنوب المكسيك، الأربعاء، بعد خروج حافلة ركاب عن مسارها، وسقوطها في وادٍ، بحسب مصادر أمنية.

وأظهرت لقطات للموقع حطام الحافلة، التي تشغّلها شركة نقل محلية، والتي انقلبت على جانبها في أسفل واد سحيق وانتشار عمّال الإغاثة في الموقع.

وقال برناردو رودريغيز ألاميا مدّعي عام ولاية "أوتشاكا" إنه تم فتح تحقيق في الحادث، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية تفيد بحصول عطل ميكانيكي، بحسب وكالة "فرانس برس".

من جهته، قال خيسوس روميرو وزير داخلية الولاية إن الحافلة، انطلقت من "مكسيكو سيتي" وكانت تعبر الولاية الجنوبية، وتحطمت في حوالي الساعة 6:30 صباحاً.

وأوضح أن سائق الحافلة فقد السيطرة عليها على ما يبدو في بلدة "ماجدالينا بينياسكو"، بحسب وكالة "رويترز".