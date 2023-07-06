مصرع 29 شخصاً في حادث تحطم حافلة في المكسيك
لقي 29 شخصاً مصرعهم وأصيب 19 آخرون بولاية "أوهاكا" جنوب المكسيك، الأربعاء، بعد خروج حافلة ركاب عن مسارها، وسقوطها في وادٍ، بحسب مصادر أمنية.
وأظهرت لقطات للموقع حطام الحافلة، التي تشغّلها شركة نقل محلية، والتي انقلبت على جانبها في أسفل واد سحيق وانتشار عمّال الإغاثة في الموقع.
وقال برناردو رودريغيز ألاميا مدّعي عام ولاية "أوتشاكا" إنه تم فتح تحقيق في الحادث، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية تفيد بحصول عطل ميكانيكي، بحسب وكالة "فرانس برس".
من جهته، قال خيسوس روميرو وزير داخلية الولاية إن الحافلة، انطلقت من "مكسيكو سيتي" وكانت تعبر الولاية الجنوبية، وتحطمت في حوالي الساعة 6:30 صباحاً.
وأوضح أن سائق الحافلة فقد السيطرة عليها على ما يبدو في بلدة "ماجدالينا بينياسكو"، بحسب وكالة "رويترز".
وقال المسؤول المحلي هيسوس روميرو في مؤتمر صحفي إن "الحافلة سقطت في واد يتخطى عمقه 25 متراً، مشيراً إلى أن الشركة تسيّر يومياً رحلات من "مكسيكو".
وقال المسؤولون إن نحو 14 شخصاً نقلوا إلى المستشفيات، بينما نُقل 5 آخرون جوا إلى "واهاكا سيتي" عاصمة الولاية.
وأعلنت "وكالة الحماية المدنية" أن 6 من المصابين على الأقل كانوا فاقدي الوعي وبحال خطرة عندما تم نقلهم إلى المستشفى.
ويأتي الحادث المميت بعد حوادث مماثلة وقعت على الطرق المتعرجة شديدة الانحدار في المناطق النائية بالمكسيك.
وفي أبريل/ نيسان، لقي 18 شخصاً حتفهم وأصيب العشرات عندما سقطت حافلة من أعلى منحدر في غرب البلاد.