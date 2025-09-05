تعيين ديفيد لامي نائبا جديدا لرئيس وزراء بريطانيا

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الجمعة أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عُين نائبا جديدا لرئيس الوزراء خلفا لأنجيلا راينر التي استقالت في وقت سابق من اليوم بسبب خطأ ضريبي.

وقالت محررة الشؤون السياسية في صحيفة الغارديان بيبا كريرار في منشور على منصة "إكس" إن إيفيت كوبر التي تشغل حاليا منصب وزيرة الداخلية في بريطانيا ستحل محل وزير الخارجية ديفيد لامي.

وفي وقت سابق من اليوم، قدمت راينر استقالتها، بعدما عبرت عن أسفها الشديد بسبب ارتكاب خطأ عدم دفع ضريبة عقارية على منزل جديد، مما وجه ضربة موجعة لرئيس الحكومة كير ستارمر.

ولم يكن بإمكان ستارمر فعل الكثير لحماية نائبته بعدما قضى مستشار بريطاني مستقل بأن راينر انتهكت القواعد الوزارية بعدم دفعها القيمة الصحيحة للضريبة. وقال ستارمر إنه يشعر "بحزن شديد لأن الحكومة ستخسرك"، ووصفها بأنها "زميلة جديرة بالثقة وصديقة حقيقية".

وقالت راينر في رسالتها إلى ستارمر "أنا نادمة جدا على قراري عدم طلب مشورة ضريبية إضافية متخصصة.. أتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الخطأ".

وأضافت راينر، التي استقالت أيضا من منصبها كوزيرة للإسكان ونائبة لزعيم حزب العمال "بالنظر للنتائج وتأثيرها على عائلتي، قررت الاستقالة".