لقاء مرتقب بين لافروف وروبيو في نيويورك

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلاً عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيجري محادثات مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في نيويورك اليوم الأربعاء.

وفي تصريحات سابقة، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن هناك اتصالات متينة ليس فقط بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، بل تشمل أيضًا وزيري الخارجية، ومستشاري الأمن القومي، والممثلين الخاصين للرئيسين.

وأكد لافروف أن روسيا مستعدة للتوصل إلى حلول وسط في ملف التسوية الأوكرانية، شريطة الحفاظ على مصالحها الأمنية المشروعة.

وأضاف أن "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى لإزالة أزمة أوكرانيا من جدول الأعمال لتسهيل العلاقات الاقتصادية الطبيعية مع روسيا".

ويأتي اللقاء في وقت يشهد حالة توتر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بعدما اتهمت دول أعضاء في الناتو موسكو بخرق أجوائها.

ودعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول الحلف إلى إسقاط الطائرات الروسية التي تنتهك مجالها الجوي، وذلك خلال لقائه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء.

وتجنّب ترامب الرد على أسئلة بشأن ما إذا كان يعتقد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإبرام اتفاق سلام.