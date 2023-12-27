بعد عام "حافة الهاوية".. هل تتصاعد الأزمات في 2024؟
وصفت شبكة "CNN" عام 2023 بأنه عام على "حافة الهاوية"، إذ استطاع العالم تحقيق توازن هشٍّ على أطراف بضع أزمات، متجنبًا الأحداث الكارثية التي كان من الممكن أن تقضي على الاستقرار الدولي. ومع ذلك، فإن التوترات التي تم تأجيلها والقضايا غير المحلولة لهذا العام تُنذر بنظرة قاتمة نحو العام المقبل (2024).
الانقسام الداخلي الأمريكي
وأوضحت الشبكة في تقريرها أن العالم، في أعقاب جائحة كورونا، خرج منهكًا ومتوترًا اقتصاديًّا، ومتورطًا في اضطرابات جيوسياسية. كما تواجه الولايات المتحدة، التي تعتبر تقليديًّا قوة استقرار عالمية، انقسامًا داخليًّا يتفاقم بسبب الانتخابات الرئاسية الوشيكة؛ ما يمهّد الطريق لتزايد التطرف السياسي والاضطرابات المحتملة. ولا يمكن الاستهانة بعواقب هذا الاضطراب على الشؤون العالمية، لأن غياب استجابة أمريكية متماسكة قد يشجّع الطموحات الاستبدادية في جميع أنحاء العالم، أو يعطل الأنظمة العالمية الراسخة.
صراع الشرق الأوسط
إضافة إلى ذلك، فإن شبح الصراع في الشرق الأوسط يلوح في الأفق بشكل يُنذر بالسوء، حيث تهدّد حرب إسرائيل الأخيرة على قطاع غزة بإشعال "حريق إقليمي". ومن الجدير بالذكر أن ميليشيا حزب الله، المتحالف تاريخيًّا ضد إسرائيل، امتنع عن التدخل بشكل كبير في هذه الحرب رغم ارتفاع عدد الضحايا المدنيّين في غزة، وفق تقرير الشبكة.
ويضيف: "تتراوح التكهنات حول ضبط النفس لدى ميليشيا حزب الله من الإرهاق الإستراتيجي بسبب ارتباطاته السابقة في سوريا، إلى إحجام إيران عن تصعيد التوترات نظرًا للتحديات الداخلية التي تواجهها بعد وفاة قاسم سليماني وانسحابها من الاتفاق النووي".
وبحسب التقرير، يُشكّل احتمال عودة البرنامج النووي الإيراني تهديدًا إضافيًّا؛ ما يثير المخاوف من حدوث أزمة أوسع نطاقًا في المنطقة. وفي حين تعطي الدول في الشرق الأوسط الأولوية للاستقرار والتعاون الاقتصادي، فإن القضية الفلسطينية التي لم يتم حلها تبقى مصدرًا متأجّجًا للاستياء.
الحرب الأوكرانية الروسية
وعلاوة على ذلك، يستمر الصراع بين روسيا وأوكرانيا في التصاعد؛ ما يسلط الضوء على فشل الغرب في تقديم الدعم الكافي لأوكرانيا، إذ إن النضال الذي تخوضه الحكومة الأوكرانية ضد القوات الروسية المجهزة تجهيزًا جيدًا، إلى جانب الخلاف الداخلي والقيود المالية الوشيكة، يرسم صورة قاتمة لقدرتها على الصمود في غياب مساعدات غربية كبيرة.
هذه التحديات التي تواجهها أوكرانيا تمثل رمزًا للأزمة الأمنية العالمية الأوسع نطاقًا، إذ تشير التكتيكات العسكرية الروسية العنيدة وتردد الغرب في مساعدة أوكرانيا إلى تحول محتمل في ديناميكيات القوة، وما يترتب على ذلك من عواقب كبيرة على الأمن الأوروبي، وفقًا للتقرير.
صراع القوى النووية الآسيوية
وبينما تتصاعد التوترات على مستوى وسط وغرب العالم، تشهد الصين أيضًا تطورات مثيرة للقلق، إذ تشير مواقفها العسكرية حول تايوان إلى اعتداءات محتملة في السياسة الخارجية؛ ما يثير حالة من عدم اليقين بشأن الاستقرار الإقليمي.
وفي خضم هذه الاضطرابات، تشهد القوى النووية في العالم اضطرابات داخلية، إذ تتصارع دول مثل الهند وباكستان وكوريا الشمالية مع أشكال مختلفة من الأزمات، التي تتراوح بين المخاوف السياسية والمخاوف الأمنية الإقليمية.
وختم التقرير: "رغم أن حلول عام 2024 لا يستلزم الاستعدادات لنهاية العالم، إلا أنه يُلقي الضوء على الحالة غير المستقرة للشؤون العالمية. كما إن المرونة التي تم إظهارها في تجنب الأسوأ في عام 2023 توفر بصيصًا من الأمل في المستقبل، مع توفر اهتمام عالمي وجهود متضافرة لمنع التصعيد الكارثي".