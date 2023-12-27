بعد عام "حافة الهاوية".. هل تتصاعد الأزمات في 2024؟

وصفت شبكة "CNN" عام 2023 بأنه عام على "حافة الهاوية"، إذ استطاع العالم تحقيق توازن هشٍّ على أطراف بضع أزمات، متجنبًا الأحداث الكارثية التي كان من الممكن أن تقضي على الاستقرار الدولي. ومع ذلك، فإن التوترات التي تم تأجيلها والقضايا غير المحلولة لهذا العام تُنذر بنظرة قاتمة نحو العام المقبل (2024).

الانقسام الداخلي الأمريكي

وأوضحت الشبكة في تقريرها أن العالم، في أعقاب جائحة كورونا، خرج منهكًا ومتوترًا اقتصاديًّا، ومتورطًا في اضطرابات جيوسياسية. كما تواجه الولايات المتحدة، التي تعتبر تقليديًّا قوة استقرار عالمية، انقسامًا داخليًّا يتفاقم بسبب الانتخابات الرئاسية الوشيكة؛ ما يمهّد الطريق لتزايد التطرف السياسي والاضطرابات المحتملة. ولا يمكن الاستهانة بعواقب هذا الاضطراب على الشؤون العالمية، لأن غياب استجابة أمريكية متماسكة قد يشجّع الطموحات الاستبدادية في جميع أنحاء العالم، أو يعطل الأنظمة العالمية الراسخة.