تقرير يناقش المكشوف عن سلاح الفضاء الروسي وتهديده لأمريكا
ناقشت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية رد فعل واشنطن، الذي كان أشبه بقنبلة انفجرت بعد ظهور أنباء في "الكابيتول هيل" عن "تهديد للأمن القومي"، والذي تلقى جميع أعضاء الكونغرس إحاطة سرية بشأنه.
وتساءلت الصحيفة في تقرير عما نعرفه عن "تهديد الأمن القومي" الذي أثار غضب واشنطن، وما لا نعرفه لغاية الآن.
وبحسب التقرير، نعلم حتى الآن بأن التكنولوجيا الروسية المضادة للأقمار الصناعية تسببت في حدوث حالة من الفوضى في واشنطن.
ويشعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق إزاء القدرة الروسية الجديدة التي تتمحور حول ما أسمته صحيفة نيويورك تايمز "سلاحًا نوويًّا فضائيًّا"، يتمتع بقدرات مضادة للأقمار الصناعية.
وذكرت الصحيفة أيضًا أن الغرض من هذا النظام هو تهديد الجيش الأمريكي، وشبكة الاتصالات والأقمار الصناعية الخاصة.
وفي نفس السياق، أكد مسؤولون أمريكيون تحدثوا إلى الصحيفة، أن هذه القدرة أثارت بالفعل تساؤلات حول ما إذا كانت روسيا مستعدة لانتهاك الحظر الدولي على الأسلحة النووية المدارية.
ولفت التقرير إلى أن وكالات المخابرات الأمريكية وصفت هذا التهديد بأنه ليس "عاجلًا"، وأكدت مصادر مطلعة لـ "رويترز" بأن الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية ليست قدرة "نشطة" للجيش الروسي؛ ما يعني على الأرجح أنها في مرحلة مبكرة أو متأخرة من الاختبار.
لكن المؤكد بأن معظم من أطلع على الإحاطة يتفقون على وصف التهديد بأنه "خطير ولكن لا يوجد سبب للقلق".
وعلى الرغم من أن معظم التفاصيل لا تزال مجهولة في ضوء الاعتماد على تسريبات بسيطة، إلا أن الاتفاق بين المشرعين الديموقراطيين والجمهوريين، النادر حدوثه، على تعزيز قدرات الفضاء الأمريكي وإنشاء قوة لمواجهة التهديد الجيوسياسي الذي تحول بشكل حاسم نحو السماء، يُشير إلى أن أجزاء القصة لا تزال غير مكتملة، وأن ما نعرفه لا يُشكل إلا القليل.