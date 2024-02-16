تقرير يناقش المكشوف عن سلاح الفضاء الروسي وتهديده لأمريكا

ناقشت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية رد فعل واشنطن، الذي كان أشبه بقنبلة انفجرت بعد ظهور أنباء في "الكابيتول هيل" عن "تهديد للأمن القومي"، والذي تلقى جميع أعضاء الكونغرس إحاطة سرية بشأنه.

وتساءلت الصحيفة في تقرير عما نعرفه عن "تهديد الأمن القومي" الذي أثار غضب واشنطن، وما لا نعرفه لغاية الآن.

وبحسب التقرير، نعلم حتى الآن بأن التكنولوجيا الروسية المضادة للأقمار الصناعية تسببت في حدوث حالة من الفوضى في واشنطن.

ويشعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق إزاء القدرة الروسية الجديدة التي تتمحور حول ما أسمته صحيفة نيويورك تايمز "سلاحًا نوويًّا فضائيًّا"، يتمتع بقدرات مضادة للأقمار الصناعية.

وذكرت الصحيفة أيضًا أن الغرض من هذا النظام هو تهديد الجيش الأمريكي، وشبكة الاتصالات والأقمار الصناعية الخاصة.