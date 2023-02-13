ستصبح "أكثر استبدادا وعسكرة".. تقارير استخباراتية تحذر من تزايد سطوة روسيا
حذرت تقارير استخباراتية غربية من أن روسيا ستصبح "أكثر استبدادا وعسكرة" خلال السنوات المقبلة، وذلك نتيجة تعزيز علاقاتها مع أنظمة استبدادية أخرى.
وقال ثاني أكبر مسؤول في الاستخبارات النرويجية لارس نوردوم خلال إحاطة سنوية للمخاطر التي تتعرض لها النرويج المحاذية لروسيا والعضو في حلف شمال الأطلسي: "لا عودة إلى الوراء"، مضيفا: "ستكون الدولة الروسية أكثر استبدادا وعسكرة".
واعتبر أن ذلك سيحصل مع زيادة تأثير الدعاية الروسية على الرأي العام في روسيا وتعزيز علاقات موسكو مع أنظمة استبدادية أخرى، مشدداً على أن روسيا والصين هما التهديدان الرئيسيان للدولة الاسكندينافية.
وتابع المسؤول الاستخباراتي النرويجي قائلاً: "لن تتوافق المصالح الروسية مع مصالح الغرب".
ويشير التقييم السنوي للأخطار، وهو الأول منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، إلى أن روسيا والصين ما زالتا تشكّلان تهديدًا رئيسيًا لأمن النرويج ومصالحها.
وأكّد لارس نوردوم أن الحرب كانت "كارثية بالنسبة لروسيا"، في إشارة إلى تداعيات العقوبات التجارية التي فرضتها الدول الغربية والعزلة الدولية لموسكو، و"مقتل أو إصابة أكثر من 100 ألف جندي روسي" في أوكرانيا.
وأشار إلى أن النزاع زاد من الأهمية الجيوسياسية للنرويج، خصوصًا أنه جعلها المورد الرئيسي للغاز إلى القارة الأوروبية بدلاً من روسيا.
ولاحظ أن "الدول الأوروبية ستعتمد على إمدادات الطاقة النرويجية لسنوات عديدة".
لذلك، تعتقد أجهزة الاستخبارات الداخلية أن روسيا، التي حاولت "الضغط على أمن الطاقة" العام الماضي، "ستحاول جمع أكبر قدر من المعلومات الاستخبارية" حول قطاع النفط والغاز والكهرباء في النرويج هذا العام.
واستبعدت رئيسة أجهزة الاستخبارات الداخلية بياتي غانغاس أن تقوم روسيا بتخريب البنى التحتية للطاقة النرويجية في العام 2023.
لكن "يمكن أن تصبح الأعمال التخريبية سيناريو قائما إذا كانت روسيا لا تزال تريد تصعيد النزاع مع حلف شمال الأطلسي والغرب"، وفق تقرير الاستخبارات.
ودفع التخريب المفترض لخطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 في العام 2022، في بحر البلطيق المجاور، النرويج إلى تعزيز تدابيرها الأمنية لحماية المواقع الاستراتيجية وخصوصًا منشآت الطاقة.