الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيّرة انطلقت من قطاع غزة

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" قد "تم تفعيل نظام القبة الحديدية، حيث أبلغ المسؤولون الأمنيون في مدينة سديروت، السكان أن النظام قد تم تفعيله لاعتراض طائرة معادية".

ونقلت الصحيفة عن بلدية سديروت قولها، إن "الجيش الإسرائيلي أبلغ بعدم وقوع إطلاق صواريخ من قطاع غزة، لذلك لم يتم تفعيل صافرات الإنذار، حيث رصد نظام القبة الحديدية طائرة معادية واعترضها فوق القطاع".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق، اعتراض طائرة في سماء قطاع غزة، قبل دخولها إلى إسرائيل.

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية، مقطع فيديو يظهر انطلاق صاروخين من منظومة القبة الحديدية تجاه هدف جوي لاعتراضه.