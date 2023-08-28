بسبب نقص القوات والمعدات.. بريطانيا ترجح إلغاء مناورات روسية

قالت وزارة الدفاع البريطانية، يوم الاثنين، إن روسيا ألغت على الأرجح مناوراتها الاستراتيجية المشتركة "زاباد 23" التي كانت مرتقبة في أيلول/سبتمبر.

وقالت الوزارة في تحديثها الاستخباراتي اليومي، إن روسيا ألغت على الأرجح التدريبات بسبب النقص الشديد في القوات والمعدات المتاحة.

وأجريت المناورات الحربية "زاباد-2021" قبل عامين في غرب روسيا وبيلاروسيا، بما في ذلك مواقع قريبة من حدود الاتحاد الأوروبي، وأثارت قلق أوكرانيا وبعض دول حلف شمال الأطلسي.