"نحن قادمون".. ترامب يبعث برسالة تهديد إلى حاكم إلينوي

أرسل الرئيس دونالد ترامب، السبت، تهديدًا إلى حاكم ولاية إلينوي جيه بي بريتزكر، في إشارة إلى الجريمة الأخيرة التي وقعت في شيكاغو.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن شيكاغو ستكون المدينة التالية التي سيستهدفها بعد سيطرة إدارته الفيدرالية على واشنطن العاصمة.

وحذّر ترامب بريتزكر في منشور على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي، بقوله: "من الأفضل أن تصحح الأمر بسرعة، وإلا فإننا قادمون".

وكتب ترامب: "قُتل 6 أشخاص، وأُصيب 24 آخرون بالرصاص في شيكاغو، نهاية الأسبوع الماضي، وصرّح جيه بي بريتزكر حاكم إلينوي الضعيف والمثير للشفقة، بأنه لا يحتاج إلى مساعدة على منع الجريمة".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "إنه مجنون! عليه أن يُصلح الوضع بسرعة، وإلا فنحن قادمون".

يذكر أن ترامب أمر قبل أسابيع بنشر الحرس الوطني في العاصمة واشنطن في إطار جهوده لمكافحة الجريمة، ولاحقًا أمر وزارة الداخلية بالسماح لعناصر الحرس الوطني بحمل السلاح.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست"، كشفت يوم الأحد، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تعتزم نشر عسكريين في شيكاغو بناء على خطط الرئيس دونالد ترمب.

وأضافت الصحيفة أن الخطة، التي يجري العمل عليها، منذ أسابيع، تتضمن عدة خيارات، منها: تعبئة ما لا يقل عن بضعة آلاف من أفراد الحرس الوطني اعتبارًا من سبتمبر/ أيلول.