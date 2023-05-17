أوكرانيا تواجه روسيا في المحكمة الدولية في قضية إسقاط طائرة ركاب

تقف أوكرانيا أمام المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة في مواجهة روسيا يوم السادس من يونيو/ حزيران حين يستمع القضاة إلى ادعاء أوكرانيا بأن موسكو انتهكت معاهدة للأمم المتحدة من خلال دعم انفصاليين موالين لروسيا قالت محكمة هولندية إنهم مسؤولون عن إسقاط طائرة الرحلة "إم.إتش.17" عام 2014.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، أدانت محكمة هولندية رجلين روسيين، وآخر أوكراني الجنسية غيابيًّا بارتكاب جريمة قتل لضلوعهم في إسقاط طائرة الرحلة "إم.إتش.17" ما أسفر عن مقتل 298 من الركاب وأفراد الطاقم، وحكمت عليهم بالسجن المؤبد.

وغادرت طائرة الرحلة "إم.إتش.17" التابعة للخطوط الجوية الماليزية من أمستردام وكانت متجهة إلى كوالالمبور قبل إسقاطها فوق شرق أوكرانيا في الـ17 من يوليو/ حزيران 2014 في الوقت الذي كان يحتدم فيه قتال بين انفصاليين موالين لروسيا والقوات الأوكرانية.

وحددت المحكمة الدولية، التي تعرف رسميًّا بمحكمة العدل الدولية، أربعة أيام للجلسات في السادس والثامن والـ12 والـ14 من يونيو/ حزيران للاستماع لكلا الجانبين في القضية.

وقُدمت هذه القضية عام 2017 وهي واحدة من قضيتين تقدمت بهما أوكرانيا ضد روسيا في المحكمة.

والقضية الأخرى تقدمت بها أوكرانيا بعد الغزو الروسي عام 2022 وتركز على ادعاء موسكو أنها غزت أوكرانيا لمنع الإبادة الجماعية.