صحيفة: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خارج المساومات الانتخابية

أثار عدم تطرق أي من الساسة المتنافسين في انتخابات المملكة المتحدة العامة لملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي استغراب العديد من المراقبين، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

وعلى الرغم من استياء الناخبين من مغادرة الاتحاد الأوروبي، وعدم وجود حل سهل في الأفق، قررت معظم الأحزاب وضع الموضوع المثير للخلاف جانبًا.

وبحسب الصحيفة، كان لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من 4 سنوات، آثار بعيدة المدى على اقتصاد المملكة المتحدة وأكبر كتلة تجارية في العالم.

وتم إلقاء اللوم عليها في عرقلة الاقتصاد الضعيف بالفعل، وتخويف الاستثمار التجاري، وتغذية التضخم، والفشل بوقف مستويات الهجرة القياسية، ما تسبب بشعور العديد من الناخبين بالندم.

وأضافت الصحيفة أن حزب المحافظين الحاكم، الذي خاض الانتخابات تحت شعار "إنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" خلال الانتخابات الأخيرة في العام 2019، لا يريد الخوض في سياسته الرئيسة السابقة بالنظر إلى أن حوالي ثلاثة أرباع البريطانيين يعتقدون أنه أخطأ في شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي خطاب استمر ساعة واحدة، الأسبوع الماضي، لإطلاق بيان حزبه قبل التصويت في 4 يوليو المقبل، ذكر رئيس الوزراء ريشي سوناك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مرتين فقط بشكل عابر.