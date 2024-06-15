صحيفة: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خارج المساومات الانتخابية
أثار عدم تطرق أي من الساسة المتنافسين في انتخابات المملكة المتحدة العامة لملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي استغراب العديد من المراقبين، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".
وعلى الرغم من استياء الناخبين من مغادرة الاتحاد الأوروبي، وعدم وجود حل سهل في الأفق، قررت معظم الأحزاب وضع الموضوع المثير للخلاف جانبًا.
وبحسب الصحيفة، كان لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من 4 سنوات، آثار بعيدة المدى على اقتصاد المملكة المتحدة وأكبر كتلة تجارية في العالم.
وتم إلقاء اللوم عليها في عرقلة الاقتصاد الضعيف بالفعل، وتخويف الاستثمار التجاري، وتغذية التضخم، والفشل بوقف مستويات الهجرة القياسية، ما تسبب بشعور العديد من الناخبين بالندم.
وأضافت الصحيفة أن حزب المحافظين الحاكم، الذي خاض الانتخابات تحت شعار "إنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" خلال الانتخابات الأخيرة في العام 2019، لا يريد الخوض في سياسته الرئيسة السابقة بالنظر إلى أن حوالي ثلاثة أرباع البريطانيين يعتقدون أنه أخطأ في شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي خطاب استمر ساعة واحدة، الأسبوع الماضي، لإطلاق بيان حزبه قبل التصويت في 4 يوليو المقبل، ذكر رئيس الوزراء ريشي سوناك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مرتين فقط بشكل عابر.
وعلى الجانب الآخر، نادرًا ما يتم ذكر الخروج من الاتحاد الأوروبي من قبل حزب العمال المعارض، الذي يسير على الطريق نحو تحقيق نصر كبير.
وقال زعيم حزب العمال كير ستارمر إنه يود بناء علاقات أفضل مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قضايا مثل الأمن، لكنه استبعد العودة إلى السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي للكتلة. وخلال خطابه الذي حدد فيه بيان حزب العمال هذا الخميس، لم يذكر مصطلح "الخروج" نهائيًا.
ويشعر الإستراتيجيون في حزب العمال بالقلق من أن انتقاد هذه السياسة، أو التعهد بعكسها، سيؤدي إلى تنفير شريحة أساسية من الناخبين من الطبقة العاملة في قلب بريطانيا ما بعد الصناعة الذين صوتوا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام 2016.
وكانت هذه المجموعة من ناخبي المغادرة تدعم تقليديًا حزب العمال، لكنها انقلبت إلى المحافظين، في العام 2019، لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من نفي الرجلين، ستارمر وسوناك، بأنهم لا يريدون مناقشة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أنه وخلال مناظرة متلفزة مطولة بينهما، لم يتم طرح هذه القضية أبدًا.
ولفتت بحسب استطلاع أجرته مؤسسة "يوجوف"، ظهر أن 15% فقط من البريطانيين يعتقدون أن فوائد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تفوق تكاليفها حتى الآن.