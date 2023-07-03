وفاة كاتبة أوكرانية أصيبت بقصف روسي في كراماتورسك

توفيت الكاتبة الأوكرانية فيكتوريا أميلينا التي أصيبت الثلاثاء الماضي في ضربة روسية على مطعم في كراماتورسك بشرق أوكرانيا، على ما أعلنت منظمة غير حكومية أوكرانية، ليل الأحد.

وفي بيان، قالت منظمة PEN Ukraine غير الحكومية التي تروج خصوصاً لحرية التعبير والأدب الأوكراني: "نبلغكم بأن الكاتبة فيكتوريا أميلينا توفيت في الأول من تموز/يوليو في مستشفى متشنيكوف في دنيبرو".

وأضافت: "وفاتها نجمت من جروح أصيبت بها أثناء قصف" روسي لمطعم كراماتورسك.