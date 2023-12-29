هاباج لويد: سنواصل تحويل السفن من قناة السويس

قال متحدث باسم شركة حاويات الشحن الألمانية هاباج لويد لرويترز، اليوم الجمعة، إن الشركة ستواصل تحويل مسار سفنها من قناة السويس لأسباب أمنية.

وأضاف المتحدث، أن التقييم التالي للموقف سيتم في الثاني من يناير كانون الثاني.

وتوقفت هذا الشهر شركات شحن كبرى مثل هاباج لويد وميرسك عن استخدام الطرق عبر البحر الأحمر وقناة السويس؛ بسبب استهداف حركة الحوثي اليمنية للسفن؛ ما عطل حركة التجارة العالمية.

وبدأت تلك الشركات في تحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح لتجنب الهجمات؛ ما زاد من الرسوم المطلوبة من العملاء، وأضاف أياما أو أسابيع لوقت نقل البضائع من آسيا لأوروبا وللساحل الشرقي لأمريكا الشمالية.