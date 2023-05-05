روسيا: ارتفاع منسوب المياه يهدد سداً قرب محطة زابوريجيا

وقال رينات كارتشا، مستشار المدير العام لشركة الطاقة النووية الروسية، روس إنرجوأتوم، إنه إذا تصدع سد نوفا كاخوفكا، فإن المياه ستغمر خط الكهرباء الواصل إلى محطات الضخ في محطة زابوريجيا.

وأضاف أن "هذا سيخلق مشاكل فنية لتشغيل المحطة ومخاطر على السلامة النووية".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد انسحاب القوات الروسية من مدينة خيرسون الواقعة في جنوب أوكرانيا، أظهرت صور الأقمار الصناعية أضرارًا جديدة كبيرة في السد.