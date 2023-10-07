ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من باكستان.. هل يستهدف الأفغان؟

تتجه باكستان إلى ترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين من أراضيها، ومن ضمنهم مليون و700 ألف أفغاني، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية في إسلام أباد.

صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، وفي تقرير لها اليوم السبت، قالت إن باكستان حاولت تهدئة المخاوف الواسعة بعد الإعلان غير المتوقع عن خطة الترحيل قبل أيام، بدلالة تأكيد وزارة الخارجية، أن الخطة ستنفذ بالتدريج، وبطريقة منظمة في محاولة واضحة.

وقالت الصحيفة إن إسلام أباد أعلنت الثلاثاء الماضي أن أي شخص لا يحمل وثائق سارية المفعول عليه أن يعود إلى بلاده طواعية قبل نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، لتجنب التعرض لاعتقالات جماعية والترحيل بالقوة.

وهنا، أشارت الصحيفة إلى أن "الإعلان أثار موجة هلع بين من يعيش في البلاد دون أوراق رسمية، كما أثار إدانة واسعة من منظمات حقوقية، فيما اعتبر نشطاء أن أي عملية ترحيل قسري بحق الأفغانيين، من شأنها أن تضعهم في مخاطر جسيمة".