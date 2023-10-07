ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من باكستان.. هل يستهدف الأفغان؟
تتجه باكستان إلى ترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين من أراضيها، ومن ضمنهم مليون و700 ألف أفغاني، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية في إسلام أباد.
صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، وفي تقرير لها اليوم السبت، قالت إن باكستان حاولت تهدئة المخاوف الواسعة بعد الإعلان غير المتوقع عن خطة الترحيل قبل أيام، بدلالة تأكيد وزارة الخارجية، أن الخطة ستنفذ بالتدريج، وبطريقة منظمة في محاولة واضحة.
وقالت الصحيفة إن إسلام أباد أعلنت الثلاثاء الماضي أن أي شخص لا يحمل وثائق سارية المفعول عليه أن يعود إلى بلاده طواعية قبل نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، لتجنب التعرض لاعتقالات جماعية والترحيل بالقوة.
وهنا، أشارت الصحيفة إلى أن "الإعلان أثار موجة هلع بين من يعيش في البلاد دون أوراق رسمية، كما أثار إدانة واسعة من منظمات حقوقية، فيما اعتبر نشطاء أن أي عملية ترحيل قسري بحق الأفغانيين، من شأنها أن تضعهم في مخاطر جسيمة".
"ذي غارديان" تطرقت كذلك، إلى تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش، التي قالت "إن السياسة الجديدة لا تستهدف الأفغان وحدهم"، مضيفة: "نحن نستضيف الأفغان بكرم طوال العقود الأربعة الماضية، بعدما فروا من بلادهم خلال الاحتلال السوفييتي 1979-1989".
وأشارت الوزيرة إلى أنه "لا داعي لأن يشعر مليون و400 ألف أفغاني مسجلون كلاجئين في باكستان بالقلق"، موضحة "أن سياستنا تتعلق فقط بالأفراد الموجودين على الأراضي الباكستانية بطريقة غير شرعية. لكن لسوء الحظ، كان هناك سوء فهم أو تحريف للكلام، ولسبب ما بدأ الناس يربطون الموضوع باللاجئين الأفغان. إن القوانين في باكستان مشابهة لتلك المعمول بها في العديد من الدول الأخرى".
كما تطرقت الصحيفة إلى الموقف في كابل، حيث انتقد المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد، الإعلان الباكستاني، ووصفه بغير المقبول، قائلاً إن على إسلام أباد إعادة النظر في القرار.
لكن الوزيرة بلوش، وفق الصحيفة، أصرت على أن "الإجراءات الصارمة الجديدة لا تهدف لأن تكون ورقة مساومة ضد سلطات طالبان في أفغانستان"، مؤكدة أن "هذا ليس هو الحال قطعاً، في إشارة منها إلى المطالب المتكررة التي تقدمت بها إسلام أباد لكابل بوقف دعمها لحركة طالبان الباكستانية الموجودة على الأراضي الأفغانية والتي تشن هجمات مسلحة ضد باكستان".
المصدر: صحيفة "ذي غارديان" البريطانية