اليمين المتشدد يتولى الحكم بعدة مدن رئيسة في إسبانيا

ووصِف أداء الحزب الشعبي وفوكس جيّدا في انتخابات الشهر الماضي؛ الأمر الذي دفع رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز للدعوة إلى انتخابات عامة في 23 تموز/يوليو.

وكانت معظم استطلاعات الرأي أظهرت احتمالية فوز الحزب الشعبي بالجزء الأكبر من الأصوات في الانتخابات المبكرة، إلا أن ذلك الفوز سيدفعه إلى تشكيل تحالف صعب نوعا ما مع "فوكس" ليتمكن من تشكيل حكومة.

وانصبت حملة "سانشيز" لإعادة انتخابه على التهديد الذي تشكله حكومة تضم حزبا مناهضا للنسوية ومحافظا اجتماعيا، فيما أثار اتفاق توصل إليه الحزب الشعبي مع فوكس لحكم منطقة بلنسية بعد انتخابات الشهر الماضي جدلا واسعا.

وتسبب زعيم حزب فوكس في بلنسية خوسيه ماريا لانوس بموجة انتقادات بعدما أشار إلى "عدم وجود عنف قائم على نوع الجنس"؛ الأمر الذي دفع زعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونيس فيخو الذي يصوّر نفسه على أنه معتدل إلى النأي بنفسه عن هذه التصريحات.