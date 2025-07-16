خامنئي محذرا تل أبيب: ردنا سيكون أقوى هذه المرة

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في تعليقات نقلها التلفزيون الرسمي اليوم الأربعاء، إن بلاده مستعدة للرد على أي هجوم عسكري جديد، بحسب "رويترز".

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وأضاف أن طهران قادرة على توجيه ضربة أقوى لخصومها من تلك التي وجهتها خلال حربها مع إسرائيل التي استمرت 12 يومًا الشهر الماضي.

وشن المرشد الإيراني هجومًا حادًا على كل من تل أبيب وواشنطن بالقول إن إسرائيل "ورم سرطاني" وإن الولايات المتحدة شريكة في جرائم إسرائيل.

ويوم الجمعة الفائت وجه المرشد الأعلى الإيراني رسالة تهديد إلى الولايات المتحدة، مؤكدًا أن بلاده قادرة على الوصول إلى مواقع أمريكية "مهمة" في المنطقة.

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ونشر حساب المرشد الإيراني باللغة الفارسية على منصة "إكس" تدوينة مرفقة بصورة تحمل رسمًا كاريكاتيريًا يظهر فيها تمثال الحرية، أحد أشهر المعالم في الولايات المتحدة، يحمل وجه الرئيس دونالد ترامب قد تعرض لما يشبه الاستهداف.

وكتب على الصورة: "صفعة قاسية وساحقة إلى إحدى القواعد الأمريكية المهمة والهجومية في المنطقة وهي قاعدة (عين الأسد) في العراق، أما الانتقام القاسي فهو في الطريق".