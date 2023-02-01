واضعة نصب عينيها الصين.. الهند تزيد موازنة الدفاع بنسبة 13%

أعلنت الهند، الأربعاء، زيادة في ميزانيتها الدفاعية السنوية بنسبة 13%، واضعة نصب عينيها الصين، منافستها الكبرى التي تشاركها حدوداً متنازعاً عليها في جبال الهيمالايا.

وقالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان أمام البرلمان، أثناء إعلان الميزانية الحكومية، إنّ بلادها، ثالث أكبر دولة من حيث الإنفاق العسكري في العالم بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ستزيد نفقاتها الدفاعية إلى 73 مليار دولار، أي بزيادة 13%.

ودعمت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي جيشها، بما في ذلك دفاعاتها الحدودية وصناعة الأسلحة، وتزوّدت بغواصة تعمل بالطاقة النووية وأول حاملة طائرات محليّة الصنع.