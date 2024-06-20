متهم بالاحتيال.. توبيخ رئيس "بوينغ" بسبب مخالفات السلامة (فيديو)

تعرّض ديف كالهون الرئيس التنفيذي لشركة "بوينغ" عملاق صناعة الطيران، للتوبيخ، من جانب السيناتور الأمريكي جوش هاولي، كاشفاً عن راتب الأخير وأنه متهم بالاحتيال.

جاء ذلك خلال جلسة استماع في الكونغرس، في أعقاب سلسلة "كوارث" تعرضت لها طائرات الشركة التي ضربت مفاهيم السلامة بعرض الحائط.

وقال هاولي للرئيس التنفيذي لشركة الطيران: "ألغيت إجراءات السلامة لتوفر الأموال وراتبك 33 مليون دولار".

وردّ كالهون بأنه التقى مسؤولي "إدارة الطيران الفيدرالية" بشكل منتظم، مضيفاً: "هم لا يخفون شيئاً ولست على علم بذلك".

وردّ عليه السيناتور قائلاً: "حقا؟ تواصل معنا المبلغون عن المخالفات، وأنت قلت أنك استمعت لشهادتهم، لقد عرض علينا العديد من المبلغين عن المخالفات أمام هذه اللجنة، ويزعمون أن بوينغ تفعل كل ما بوسعها للتخفيف من شروط الجودة والسلامة، ليس فقط في الماضي ولكن الآن أيضاً".

وأضاف السيناتور: "لقد زعموا أنك قمت بإلغاء عمليات التفتيش على السلامة.. وأن هناك مستوى أقل من الجودة، وأن هناك عددًا أقل من المفتشين للقيام بعمليات التفتيش على الجودة".

وأردف: "زعموا أيضًًا أنه عندما أثاروا قضايا الجودة والمخاوف تم الانتقام منهم.. لقد تعرضوا للتهديد الجسدي، وهذا لا يبدو مثل الاهتمام بالجودة بالنسبة لي".

وقال: "أنت تحصل على 33 مليون دولار سنوياً.. هذا رائع.. ما هو الشيء الذي تقوم به بالضبط لقاء كل هذه الأموال؟"، ليجيبه رئيس بوينغ: "أتقاضى أجرًا مقابل إدارة شركة بوينغ".

وينتقل الحديث للسيناتور الأمريكي قائلاً: "نعم إذن ساعدني على فهم الأمر، هل تحصل على أجر مقابل الشفافية؟ هل هذا يندرج تحت المقاييس المحددة لدخلك؟".

وأجاب رئيس "بوينغ" بالقول: "أعتقد أن مجلس الإدارة يعتمد علي من أجل تحقيق الشفافية".

ويبدو أن سؤال السيناتور لرئيس "بوينغ" يأتي بدافع الكشف عن جملة من التهم التي تتنافى مع طبيعة عمله، حيث قال له: "لقد حققت معك وزارة العدل بتهمة التآمر للاحتيال على إدارة الطيران الفيدرالية، وهذا كله خلال فترة توليك رئاسة الشركة، وبالنسبة لي لا يبدو أن هناك أي شفافية في الأمر".