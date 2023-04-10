نتنياهو يحمّل المعارضة مسؤولية التصعيد الأمني ويُبقي غالانت وزيراً للدفاع

حمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أحزاب المعارضة وقادة الاحتجاجات المناهضة لحكومته مسؤولية التوتر الأمني الذي تشهده إسرائيل، مشيراً إلى أنه قرر إبقاء وزير الدفاع يوآف غالانت في منصبه.

وقال نتنياهو، خلال خطاب تلفزيوني ألقاه في مبنى وزارة الدفاع، إن "إسرائيل تتعرض لهجوم إرهابي"، متابعاً: "حذرنا من تضرر الردع وأعداؤنا فسروا دعوات العصيان على أنها ضعف"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأضاف: "بالأمس أطلعت رئيس المعارضة يائير لابيد على التحديات الأمنية، وسألته عندما تعلن أن إسرائيل تنهار كيف برأيك يستقبل أعداؤنا ذلك"، مستكملاً: "الحكومة السابقة وقعت اتفاق استسلام مع حزب الله دون أي تعويض"، في إشارة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية.



وتابع: "قوة الردع الإسرائيلية تضررت، وألقي باللوم في هذا الأمر على قادة الاحتجاج والمعارضة"، مستدركاً: "لكننا سنتصدى لكل المخاطر، لقد فعلنا ذلك في الماضي وسنفعله مرة أخرى وسنعيد الردع ونصلح الضرر الذي ورثناه".