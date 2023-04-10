نتنياهو يحمّل المعارضة مسؤولية التصعيد الأمني ويُبقي غالانت وزيراً للدفاع
حمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أحزاب المعارضة وقادة الاحتجاجات المناهضة لحكومته مسؤولية التوتر الأمني الذي تشهده إسرائيل، مشيراً إلى أنه قرر إبقاء وزير الدفاع يوآف غالانت في منصبه.
وقال نتنياهو، خلال خطاب تلفزيوني ألقاه في مبنى وزارة الدفاع، إن "إسرائيل تتعرض لهجوم إرهابي"، متابعاً: "حذرنا من تضرر الردع وأعداؤنا فسروا دعوات العصيان على أنها ضعف"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وأضاف: "بالأمس أطلعت رئيس المعارضة يائير لابيد على التحديات الأمنية، وسألته عندما تعلن أن إسرائيل تنهار كيف برأيك يستقبل أعداؤنا ذلك"، مستكملاً: "الحكومة السابقة وقعت اتفاق استسلام مع حزب الله دون أي تعويض"، في إشارة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية.
وتابع: "قوة الردع الإسرائيلية تضررت، وألقي باللوم في هذا الأمر على قادة الاحتجاج والمعارضة"، مستدركاً: "لكننا سنتصدى لكل المخاطر، لقد فعلنا ذلك في الماضي وسنفعله مرة أخرى وسنعيد الردع ونصلح الضرر الذي ورثناه".
واستكمل: "نعمل بجميع الساحات ونفعل الكثير، وفي سوريا عملنا ضد أهداف إيرانية، وفي لبنان هاجمنا البنية التحتية لحزب الله، وفي غزة أسقطنا 50 طناً من القنابل"، مستطرداً: "لن نسمح بإقامة بنية تحتية لحماس في لبنان".
وأكد نتنياهو أن "التحذيرات من شن هجمات مسلحة لا تزال قائمة، والأجهزة الأمنية ستصل إلى منفذي تلك الهجمات"، قائلاً: "ما زلنا في منتصف المعركة ومستعدون لاتخاذ إجراءات قوية في جميع الجبهات حسب الحاجة".
وفيما يتعلق بخطة إصلاح القضاء التي يروج لها ائتلافه الحكومي، قال نتنياهو: "لقد حصلنا على تفويض لإجراء إصلاحات بالنظام القضائي لإعادة التوازن، ومعظم الجمهور الإسرائيلي يدرك أهمية تلك الإصلاحات".
وأشار إلى أنه "يبذل جهودا كبيرة للتوصل إلى اتفاقيات بشأن الخطة القضائية مع قادة المعارضة"، مضيفاً: "لن يكون الحرس الوطني ميليشيا لأحد، بل جهاز أمني منظم باحتراف يتبع أحد الأجهزة الأمنية"، وفق تعبيره.
وبين نتنياهو أن وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير كان محقاً في رغبته بتأسيس الحرس الوطني، مستطرداً: "هذه خطوة صحيحة وضرورية"، على حد تعبيره.
وفيما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة، قال نتنياهو إن "العلاقات الإسرائيلية الأمريكية متينة جداً، والتعاون الأمني والاستخباراتي قوي وآخذ بالازدياد".
المعارضة ترد
ورداً على تصريحات نتنياهو، قال زعيم المعارضة، يائير لابيد: "بينما يستمر أعداؤنا في إزهاق أرواح بشرية ثمينة وتسيل دماء إخواننا وأخواتنا في الشوارع، يفقد رئيس الوزراء السيطرة أمام الأمة"، وفق تعبيره.
وأضاف لابيد، عبر "تويتر": "بدلاً من عقد المؤتمرات الصحفية وإلقاء اللوم على الآخرين في المشاكل التي سببتها الحكومة المتطرفة والفاشلة، فقد حان الوقت لنتنياهو ووزرائه أن يتوقفوا عن التذمر وتحمل المسؤولية"، واصفاً قرار إلغاء إقالة غالانت بـ"الخطوة الصحيحة".
بدوره، اكتفى زعيم "معسكر الدولة" بيني غانتس بالتعليق على تصريح نتنياهو بالقول، عبر حسابه بـ"تويتر": "النحيب لا يبني القيادة".