انفجار يستهدف موظفين في حكومة طالبان بأفغانستان

شهدت العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأربعاء، انفجارًا استهدف سيارة تقل موظفين في حكومة حركة طالبان.

وقالت صحيفة "هشت صبح" الأفغانية المستقلة، إن انفجارًا وقع في الحي الخامس من العاصمة كابول واستهدف سيارة تقل موظفين من وزارة التأهيل والتنمية التابعة لحكومة حركة طالبان.

وذكر المتحدث باسم القيادة الأمنية لطالبان في كابول، خالد زدران، أن 8 أشخاص أصيبوا بجروح جراء الانفجار.

وقال: "اصطدمت سيارة نقل عاملين بوزارة التنمية الريفية والتأهيل التابعة لطالبان جراء لغم على جانب طريق في منطقة كارت مامورين بالمنطقة الخامسة من كابول، مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص".

ومنذ استيلاء حركة طالبان على الحكم في أفغانستان منتصف آب/أغسطس لعام 2021، شهدت البلاد العديد من الانفجارات والهجمات الدموية، وعادة ما يعلن تنظيم داعش ولاية خراسان مسؤوليته عن تلك الهجمات.

وفي الـ30 من أيلول/سبتمبر الماضي، لقي ما لا يقل عن 23 طالبًا مصرعهم وأصيب 35 آخرون في انفجار بمركز تعليمي في غرب كابول قيل إنه "انتحاري".

ووقع الانفجار في أثناء مشاركة الطلاب في الامتحان في مركز تعليمي في داشت برشي غربي كابول.

والمركز التعليمي "كاج" هو مؤسسة تعليمية خاصة في غرب كابول، حيث يتم عقد معظم البرامج التحضيرية لدخول امتحان القبول ما قبل الجامعة للطلاب والطالبات.