زيلينسكي: الرد الدولي على الانتهاكات الروسية "غير كاف"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن القانون الدولي غير كاف لمواجهة "مشعلي الحروب"، لافتًا إلى أن الرد الدولي على الانتهاكات الروسية غير كافٍ حتى الآن.

وخلال الكلمة التي ألقاها فولوديمير زيلينسكي في اليوم الثاني من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتهم روسيا بمواصلة قصف المنشآت المدنية في أوكرانيا.

وأضاف أن روسيا مصرة على رفض وقف إطلاق النار، معتبرا أن أي فشل في مواجهة روسيا ستكون نتائجه "أثمانا كبيرة" في أوروبا.

وأكد زيلينسكي على ضرورة إعادة التعاون الدولي الحقيقي لإرساء السلام، مضيفًا أن إيقاف روسيا والرئيس الروسي الآن أقل تكلفة من حماية المنشآت والمرافق.

واتهم بوتين بتعمّد توسيع إطار الحرب في أوكرانيا وإطالة أمدها، مشيرا إلى حاجة أوكرانيا الملحة للضمانات الأمنية لحماية مستقبلها.

وقال الرئيس الأوكراني إن روسيا تحاول مهاجمة مولدوفا، مطالبًا الاتحاد الأوروبي ضرورة مساعدة مولدوفا فورًا، ليس فقط عبر التمويل بل أيضًا بتقديم الدعم الكامل.

وطالب المجتمع الدولي بعدم الصمت، بينما تعمل روسيا على إطالة الحرب.