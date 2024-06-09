ما حقيقة فيديو متداول لإصابة حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور؟
كشف تقرير إخباري حقيقة فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال ناشروه إنه يظهر أضرارا في حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور، والتي أعلن الحوثيون في اليمن استهدافها قبل أيام في البحر الأحمر.
ووفق "فرانس برس" فإن الفيديو المتداول مركب وليس لأضرار تسبب بها هجوم الحوثيين.
وقالت الوكالة إنّ البحث عن صورة ثابتة منه أرشد إلى صور مطابقة تعود لقاعدة نورفولك البحرية في ولاية فرجينيا الأمريكية التقطت العام الماضي، ما يعني أنها لا تمت بصلة إلى هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
ويمكن مشاهدة صور أقمار اصطناعيّة لهذا الموقع عبر خدمة خرائط "غوغل إيرث"، بحسب المصدر ذاته.
وبين التقرير أن الحفرة التي ظهرت في الفيديو موجودة في مخزن الصور الشهير على الإنترنت "شاتر ستوك".
وخلص إلى أن المقطع المتداول يعود لتصميمٍ رقمي أضيف إلى صورة السفينة للإيحاء زورًا بأنّها أصيبت بقصف.