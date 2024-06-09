ما حقيقة فيديو متداول لإصابة حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور؟

وقالت الوكالة إنّ البحث عن صورة ثابتة منه أرشد إلى صور مطابقة تعود لقاعدة نورفولك البحرية في ولاية فرجينيا الأمريكية التقطت العام الماضي، ما يعني أنها لا تمت بصلة إلى هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

ويمكن مشاهدة صور أقمار اصطناعيّة لهذا الموقع عبر خدمة خرائط "غوغل إيرث"، بحسب المصدر ذاته.