الجيش الأوكراني ينسحب من مناطق بالقرب من أفدييفكا

أعلنت السلطات الموالية لروسيا في مقاطعة دونيتسك، أن القوات الأوكرانية غادرت بعض المواقع بالقرب من مدينة أفدييفكا.

ونقلت وكالة "تاس" عن مستشار ما يعرف بـ"رئيس جمهورية دونيتسك"، إيغور كيماكوفسكي، تأكيده أن الجيش الأوكراني تخلى "تحت ضغط هجمات المدفعية الروسية، عن بعض مواقعه بالقرب من قرية لاستوشكينو".

وأضاف أن "الضربات ضد القوات الأوكرانية في هذا القطاع من الجبهة، يتم تنفيذها من اتجاهات عدة في وقت واحد".