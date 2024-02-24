الجيش الأوكراني ينسحب من مناطق بالقرب من أفدييفكا
أعلنت السلطات الموالية لروسيا في مقاطعة دونيتسك، أن القوات الأوكرانية غادرت بعض المواقع بالقرب من مدينة أفدييفكا.
ونقلت وكالة "تاس" عن مستشار ما يعرف بـ"رئيس جمهورية دونيتسك"، إيغور كيماكوفسكي، تأكيده أن الجيش الأوكراني تخلى "تحت ضغط هجمات المدفعية الروسية، عن بعض مواقعه بالقرب من قرية لاستوشكينو".
وأضاف أن "الضربات ضد القوات الأوكرانية في هذا القطاع من الجبهة، يتم تنفيذها من اتجاهات عدة في وقت واحد".
وفي وقت سابق، أبلغ قائد المجموعة الوسطى أندريه موردفيتشيف، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن "القوات المسلحة الأوكرانية تم إبعادها مسافة 10 كيلومترات أثناء السيطرة على أفدييفكا".
وفي 17 فبراير/شباط، أبلغ شويغو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميًّا، باستيلاء الجيش الروسي على كامل مدينة أفدييفكا الواقعة شرق مقاطعة دونيتسك.