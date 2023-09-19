سفينة محملة بالحبوب تغادر من ميناء أوكراني على البحر الأسود

قال مصد اليوم الثلاثاء إن سفينة شحن محملة بالحبوب أبحرت من ميناء "تشورنومورسك" الأوكراني على البحر الأسود للمرة الأولى منذ انهيار اتفاق الحبوب.

وتعد تلك الخطوة بمثابة اختبار لقدرة أوكرانيا على فتح موانئها البحرية للتصدير، بحسب وكالة "رويترز".

وأعلنت أوكرانيا الشهر الماضي عن "ممر إنساني" في البحر الأسود لإبحار السفن المحاصرة في موانئها منذ بدء الحرب في فبراير/ شباط 2022 والالتفاف على الحصار المفروض بعدما انسحبت روسيا من اتفاق كان يسمح لكييف بتصدير حبوبها.