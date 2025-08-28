غارات إسرائيلية عنيفة على أهداف في مدينة غزة

نفذه متحول جنسياً.. تفاصيل هجوم المدرسة الكاثوليكية بمينيابوليس (صور)
أهالي يواسون بعضهم بعد الحادثالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
28 أغسطس 2025، 2:52 ص

كشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، اليوم الخميس، تفاصيل وأرقام ضحايا الهجوم المسلح على مدرسة كاثوليكية في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية.

وقال في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس" إنه يتم التحقيق في الحادثة على أنها "عمل إرهابي وجريمة كراهية تستهدف الكاثوليك"، موضحاً أن الحادثة أسفرت عن مقتل طفلين بعمر 8 و10 أعوام وإصابة 14 طفلاً و3 بالغين.

وأشار باتيل إلى أن مطلق النار تم التعرف عليه على أنه فتاة (متحول جنسي) تدعى "روبن ويستمان"، لكن تم اكتشاف أنه ذكر باسم روبرت ويستمان.

وأكد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيواصل تقديم التحديثات بشأن سير التحقيقات إلى الرأي العام "عندما يكون ذلك ممكنًا".

وعلّق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الحادثة، واصفًا إياها بالمأساوية، كذلك تواصل البيت الأبيض مع المسؤولين في منطقة الحادثة للاطلاع على التطورات.

