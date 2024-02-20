روسيا تستجوب مسؤولا إسرائيليا كبيرا.. ما هي قصة الأختام الأوكرانية؟

كشفت القناة 12 العبرية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات في روسيا، أوقفت مسؤولاً إسرائيليًّا كبيرًا قبيل مغادرته المطار الدولي في موسكو، واستجوبته مطوّلا.

بحسب القناة، فإن الموقوف هو المدير العام للوكالة الوطنية الإسرائيلية (ناتيف) ألون شوهام، أثناء عودته إلى إسرائيل بعد حضوره سلسلة من الاجتماعات في روسيا.

و"ناتيف" هي وحدة خاصة في الحكومة الإسرائيلية للحفاظ على العلاقات مع اليهود وعائلاتهم، خاصة لأغراض الهجرة من الدول التي كانت في السابق جزءًا من الاتحاد السوفيتي مثل روسيا، وأوكرانيا.

وتم توقيف شوهام في المطار، الأربعاء الماضي، بعد أن قام بسلسلة من الاجتماعات الرسمية كمدير عام لـ"ناتيف"، فيما فتشت السلطات الروسية جواز سفره الدبلوماسي، وشاهدت أختامًا أوكرانية.

ولدى رؤية الأختام، أخذت السلطات المسؤول الإسرائيلي جانبًا لإجراء استجواب متعمق بشأن زياراته إلى أوكرانيا، حيث كرر شوهام مهامه الرسمية كمدير عام لـ"ناتيف"، وفق ما نقل موقع "i24" الإسرائيلي.

وبحسب ما ورد، لم ينته الحادث الدبلوماسي عند هذا الحد؛ لأنه تم استدعاء رحلة العال المغادرة للعودة إلى المطار بعد صعودها وانفصالها عن الجسر النفاث، لإجراء مزيد من الاستجواب. لكن تم وصف الحادث فيما بعد بـ "سوء الفهم".

وعند عودة الطائرة، أفادت القناة 12 أنه طُلب من شوهام العودة للاستجواب، ثم قيل له إنه لا داعي لمزيد من الأسئلة، بل كان الأمر "سوء فهم".

وتوترت العلاقات بين روسيا وإسرائيل مؤخراً؛ إذ أعلنت وزارة الخارجية الروسية مطلع الشهر الحالي أنها ستستدعي السفيرة الإسرائيلية لديها سيمونا هالبرين؛ بسبب "تصريحات غير مقبولة" أدلت بها في مقابلة.