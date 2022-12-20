فرنسا تعلن تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة

سلّمت فرنسا مؤخرًا راجمات صواريخ وبطاريات صواريخ "كروتال" إلى أوكرانيا التي ستواصل إمدادها بالأسلحة في مطلع العام 2023، وفق ما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع "تي اف 1" و"ال سي اي" بثت اليوم الثلاثاء.

وكشف الرئيس الفرنسي عندما كان على متن حاملة الطائرات "شارل ديغول" قبالة السواحل المصرية: "في الأيام الأخيرة، سلمت فرنسا أسلحة إضافية، من راجمات صواريخ، وصواريخ (كروتال) وتجهيزات إضافة إلى ما كنا قد قدمناه".