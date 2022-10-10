غوتيريش يدعو إلى نشر قوات دولية في هايتي



دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد المجتمع الدولي إلى إرسال قوات لدعم هايتي التي طلبت المساعدة في مواجهة العصابات الإجرامية.

وكتب ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم غوتيريش، في بيان إن "الأمين العام يحض المجتمع الدولي، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن، على النظر بشكل طارئ في مطلب حكومة هايتي بالنشر الفوري لقوة دولية متخصصة للتعامل مع الأزمة الإنسانية".

وقال المتحدث إن غوتيريش "يبقى قلقا جدا بشأن الوضع في هايتي التي تواجه تفشي حالات الكوليرا في سياق تدهور أمني دراماتيكي أصاب البلاد بالشلل".

وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة "سلم مجلس الأمن اليوم (الأحد) رسالة تحدد الخيارات لتعزيز الدعم الأمني في هايتي وفقا لما طلبه المجلس في قراره 2645 (2022)".

وطلبت هايتي "مساعدة دولية" للتصدي للعصابات الإجرامية التي تسبب أزمة أمنية تعجز الشرطة عن احتوائها، وفق ما أفاد سفير هايتي في الولايات المتحدة بوكشيه إدمون وكالة فرانس برس الجمعة.

وأكد الدبلوماسي أن المساعدة طلبت رسميا الخميس وأن هايتي تنتظر "المجتمع الدولي والشركاء الدوليين ليقرروا الشكل الذي ستتخذه".

وتبنى مجلس الوزراء الهايتي قرارا الخميس يمنح رئيس الوزراء أرييل هنري تفويضا "بالحصول من شركاء هايتي الدوليين على دعم فعال عبر النشر الفوري لقوة مسلحة متخصصة بأعداد كافية لوقف الأزمة الإنسانية في أنحاء البلاد والناتجة من بين أمور أخرى عن انعدام الأمن الناجم من الأعمال الإجرامية للعصابات المسلحة ورعاتها".

وتشهد هايتي أعمال شغب ونهب واحتجاجات منذ أن أعلنت الحكومة رفع أسعار البنزين في أيلول/سبتمبر. وتعاني الشرطة الهايتية من ضعف إمكاناتها منذ أعوام، ويبلغ عديد قواتها نحو 10 آلاف عنصر فقط.