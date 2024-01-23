أول ظهور لوزير الدفاع الأمريكي منذ دخوله المستشفى (فيديو)
ظهر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن علنا للمرة الأولى الثلاثاء، منذ دخوله المستشفى مطلع كانون الثاني/يناير دون إخطار السلطات العليا، وتحدث عبر الفيديو خلال اجتماع لمجموعة الاتصال حول أوكرانيا.
نقل لويد أوستن (70 عاما) إلى المستشفى في الأول من كانون الثاني/يناير حيث بقي لمدة أسبوعين بسبب مضاعفات أعقبت عملية جراحية بسبب سرطان البروستات تم تشخيص إصابته به مطلع كانون الأول/ديسمبر.
ولم يتم إبلاغ هذا التشخيص وحالتي الاستشفاء اللتين أعقبته إلى السلطات العليا في البلاد، بدءا من جو بايدن، سوى بعد عدة أيام مما أثار ضجة في الصحافة وبين خصومه الجمهوريين، في خضم سنة انتخابية.
وقال أوستن إن "أمن المجتمع الدولي برمته على المحك في معركة أوكرانيا. وأنا أكثر تصميما من أي وقت مضى على العمل مع حلفائنا وشركائنا لدعم أوكرانيا وضمان إنجاز المهمة".
وشدد على المساعدات العسكرية بقيمة 250 مليون دولار لأوكرانيا التي أعلنتها واشنطن الشهر الماضي، لكنه لم يفصل المساعدات الأمريكية الجديدة بسبب نقص الأموال.
وترفض المعارضة الجمهورية في الكونغرس المصادقة على حزمة جديدة في الموازنة طالما لم يستجب بايدن لمطالبهم بتقليص الهجرة على الحدود مع المكسيك.
وأدى دخول وزير الدفاع الاميركي المستشفى دون إبلاغ البيت الأبيض إلى انقطاع أخبار مسؤول رئيسي عن الأمن القومي الأمريكي في وقت باتت القوات الأمريكية تستهدف في العراق وسوريا ويشن الحوثيون في اليمن هجمات على السفن في البحر الأحمر.