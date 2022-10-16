وزير إسرائيلي يطالب علنًا بتسليح الجيش الأوكراني أسوة بأمريكا والناتو ‎‎

دعا وزير الشتات الإسرائيلي، نحمان شاي، اليوم الأحد، لبدء تسليح الجيش الأوكراني بأسلحة إسرائيلية، أسوة بالولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو، وفقًا لموقع "كيباه" الإخباري العبري.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي تصدر فيها دعوة من هذا النوع من وزير بالحكومة الإسرائيلية؛ إذ صدرت الدعوات السابقة على لسان شخصيات سياسية ونواب بالكنيست، لا يشغلون مناصب وزارية.

وبرر الوزير الإسرائيلي دعوته، بأن تقارير أمريكية كشفت النقاب عن تعاون إيراني جديد مع روسيا، يتخطى مسألة الطائرات الانتحارية من دون طيار.

وزعم أن الإيرانيين قرروا تزويد الجيش الروسي بصواريخ باليستية بعيدة المدى؛ بغية استخدامها ضد أهداف عسكرية ومدنية في أوكرانيا.

ونقل الموقع عن الوزير شاي قوله: "علمنا اليوم أن إيران ترسل صواريخ باليستية لروسيا، لم تعد هناك شكوك بشأن أي جانب ينبغي أن تقف فيه إسرائيل في هذا الصراع الدامي".

وأردف أنه "لم يعد هناك مكان للمثالية، لقد آن الأوان لتقديم دعم عسكري لأوكرانيا، أسوةً بالولايات المتحدة الأمريكية ودول الناتو".

صواريخ إيرانية

كانت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، ذكرت، اليوم الأحد، نقلًا عن مصادر أمريكية، أن إيران بصدد تزويد الجيش الروسي بصواريخ من طرازي "فتح 110"، و"ذو الفقار"، واللذين يمكنهما إصابة أهداف على مسافة 300 إلى 700 كيلومتر.

ونوهت إلى أن طهران تعتزم أيضًا مواصلة إمداد القوات الروسية بعشرات المُسيرات، من طراز "مهاجر 6"، فضلًا عن مُسيرات من طراز "شاهد 136" والمعدة لجمع المعلومات الاستخبارية أو شن الهجمات.

ليست بمعزل

وأكدت تلك الصحيفة أن إسرائيل بدورها لا تقف بمعزل عن الحرب الروسية الأوكرانية، وأن تقارير إعلامية ذكرت خلال الأيام الأخيرة أن الاستخبارات الإسرائيلية تزود أوكرانيا بمعلومات استخبارية حول تكنولوجيا المُسيرات الإيرانية، منذ أن بدأت هذه التكنولوجيا في الظهور في ساحة المعركة في أوكرانيا.

يشار أيضا إلى أن وسائل إعلام عبرية كانت قد كشفت، في الخامس والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي، أن سيمونا هالبرين، نائبة مدير عام شعبة أوروبا- آسيا بوزارة الخارجية الإسرائيلية، كانت قد أجرت زيارة إلى كييف، واجتمعت مع نائب وزير خارجية أوكرانيا لشؤون الشرق الأوسط، ماكسيم صبح.

وتابعت أن الدبلوماسي الأوكراني حمَّل نظيرته الإسرائيلية رسالة، مفادها بأن بلاده في حاجة إلى معلومات استخبارية تفصيلية حول ملفات ذات صلة بإيران، وعلى رأسها ملف المُسيرات التي باعتها لروسيا.

الأسلحة الدفاعية لن تفيد

وكانت زعيمة حزب "العمل" زهافا غالؤون قد دعت في الأيام الأخيرة لتزويد الجيش الأوكراني بنظام "القبة الحديدية" الدفاعي الإسرائيلي؛ كي يمكنها صد الهجمات الصاروخية الروسية، ولا سيما عقب قصف العاصمة كييف.

إلا أن دعوتها تلك، والتي انضم إليها رئيس اللجنة التشريعية بالكنيست، النائب جلعاد كاريف، لم تلق ترحيبًا شعبيًا إسرائيليًا، وانتقدها أيضًا وزير الإسكان زئيف إلكين، والذي نبهها إلى أن هذا النظام لن يلبي المتطلبات الدفاعية الأوكرانية.

وتمارس كييف، منذ بدء الغزو الروسي، في 24 شباط/ فبراير الماضي، ضغوطًا على الحكومة الإسرائيلية، وتحثها على تزويدها بأسلحة تُمكنها من صد الهجمات الروسية.

وتبدي حكومة يائير لابيد الانتقالية تحفظًا على مسألة الأسلحة، مع أنها تظهر مواقف حادة وعلنية إزاء الهجمات الروسية، وكانت قد أدانت بشدة القصف الروسي على كييف، والذي جاء عقب تفجير جسر القرم.

وحسب موقع "كيباه"، ردت السفارة الروسية في تل أبيب على الإدانات الإسرائيلية، وانتقدت في بيان لها ما تعدها مزاعم إسرائيلية بشأن استهداف المدنيين، مشيرة إلى أن صواريخ روسية دقيقة التوجيه تُستخدم في قصف أهداف على صلة بالبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا.