انقسامات عميقة بين المسيحيين الأمريكيين تجاه الحرب في غزة

في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة، نشأت انقسامات عميقة بين المسيحيين الأمريكيين؛ ما أثّر بشكل كبير على وجهة نظرهم بشأن احتفالات عيد الميلاد هذا العام وموقفهم تجاه المنطقة التي مزقتها الحرب.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فقد ترددت أصداء إلغاء احتفالات عيد الميلاد بمدينة بيت لحم الفلسطينية في الولايات المتحدة؛ إذ اختار القس خضر خليلة، من كنيسة الفادي سانت جون اللوثرية في بروكلين، مبادرة عدم المشاركة في تبادل الهدايا هذا العام، وتوجيه المساهمات نحو مساعدة أطفال غزة ودعم جهود إعادة البناء.

ويكشف المشهد المتنوع للمسيحيين في الولايات المتحدة عن تباينات صارخة في المواقف تجاه الحرب، حيث تقدم الطوائف والانتماءات السياسية المختلفة وجهات نظر متناقضة حول الوضع في الأراضي المقدسة.

وفي أعقاب الهجمات التي شنتها حماس في أوائل شهر أكتوبر/تشرين الأول، حصل "البيان الإنجيلي لدعم إسرائيل" على تأييد نحو 90 من القساوسة والزعماء المسيحيين، مؤكداً على حق إسرائيل في الدفاع ضد المعتدين.