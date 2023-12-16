اليمين الإسرائيلي المتطرف ينتقد واشنطن: لا نحب أن يتدخل الأصدقاء في شؤوننا

وقال سموترتش في رده على سؤال حول الانتقادات التي وجهها بايدن إلى اليمين المتطرف في إسرائيل:"هذه شهادة شرف لي ولحزبي. فنحن نشكل عقبة كأداء في وجه مشروعات إقامة الدولة الفلسطينية ونطالب بإصرار أن ننزل أشد العقاب على حركة حماس ومن يناصرها، وليس أن نكافئهم بالانسحاب من قطاع غزة".

وكشفت نتائج استطلاعين للرأي العام في إسرائيل، الجمعة، عن نسبة عالية جداً من الإسرائيليين تعارض التوجه الأمريكي إزاء مستقبل قطاع غزة وتطالب بالبقاء الإسرائيلي فيه، وخاصةً ضمن اليمين المتشدد.

وجاء في الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن 23 في المائة يرون أن من يجب أن يحكم قطاع غزة بعد الحرب هو حاكم عسكري إسرائيلي، وذلك مقابل 23 في المائة أيضاً يؤيدون أن تحكم القطاع دول عربية معتدلة.

وفي ردهم على السؤال عما إذا كان ينبغي ضم قطاع غزة إلى إسرائيل، قال 18 في المائة إنه يجب أن تحكم القطاع قوة دولية، فيما أيد 11 في المائة أن يخضع القطاع لحكم السلطة الفلسطينية، وقال 8 في المائة إنه يجب إجراء انتخابات في القطاع.

وجاء في استطلاع معاريف أن 43 في المائة قالوا إن أداء رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، مقابل الرئيس الأميركي بايدن "ليس صحيحا" بكل ما يتعلق بالحرب على غزة. إلا أن 36 في المائة قالوا إن أداء نتنياهو "صحيح"، فيما أجاب 18 في المائة بأن لا رأي لديهم حول ذلك. وقال 63 في المائة من ناخبي المعسكر اليميني بقيادة حزب الليكود إن أداء نتنياهو "صحيح"، و12 في المائة عدّوا أداءه "ليس صحيحاً".