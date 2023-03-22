سيئول: كوريا الشمالية أطلقت صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي، اليوم الأربعاء، في أحدث سلسلة من اختبارات الأسلحة، في وقت تجري فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن بيونغ يانغ أطلقت الصواريخ في حوالي الساعة 10:15 صباحًا (0115 بتوقيت غرينتش) من مقاطعة هامغيونغ الجنوبية.

ولم يتضح حتى الآن عدد المقذوفات التي أُطلقت وتفاصيل طرازها.