سيئول: كوريا الشمالية أطلقت صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي، اليوم الأربعاء، في أحدث سلسلة من اختبارات الأسلحة، في وقت تجري فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة.
وأفادت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن بيونغ يانغ أطلقت الصواريخ في حوالي الساعة 10:15 صباحًا (0115 بتوقيت غرينتش) من مقاطعة هامغيونغ الجنوبية.
ولم يتضح حتى الآن عدد المقذوفات التي أُطلقت وتفاصيل طرازها.
وقالت هيئة الأركان المشتركة، إن "الجيش في حالة تأهب قصوى، وإن أجهزة المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تحلل تفاصيل الصواريخ".
وذكر الجيش في بيان: "سنختتم تدريبات درع الحرية بنجاح كما هو مقرر في ظل وضع دفاعي مشترك قوي".
ومن المقرر أن يختتم الحليفان غدًا الخميس تدريبات استمرت 11 يومًا، وأطلقا عليها اسم "درع الحرية 23".
ومن ناحية أخرى، رست السفينة الهجومية البرمائية الأمريكية (ماكين) في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، في أول تدريبات إنزال برمائية واسعة النطاق للحليفين منذ خمس سنوات، حسبما قال الجيش الأمريكي.
وتأتي أحدث عملية لإطلاق الصواريخ تنفذها الجارة الشمالية اليوم الأربعاء، بعد ثلاثة أيام فقط من إطلاقها صاروخًا باليستيًا قصير المدى باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي.
وصعدت كوريا الشمالية من تجاربها العسكرية في الأسابيع القليلة الماضية، إذ أطلقت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات الأسبوع الماضي، وأجرت ما وصفتها بأنها محاكاة لهجوم نووي مضاد على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مطلع الأسبوع.
وصعدت بيونغ يانغ انتقاداتها للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأربعاء، أن مسؤولًا في وزارة الخارجية بكوريا الشمالية قال، إن "الضغط للتخلي عن الأسلحة النووية بمثابة إعلان حرب".
واستهدف التصريح السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، التي قالت يوم الإثنين، إن الوقت حان لكوريا الشمالية "لتتخلى عن برامجها غير القانونية لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية بطريقة كاملة ويمكن التحقق منها ولا رجعة فيها".
وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، إن عمليات الإطلاق التي تمت اليوم الأربعاء، ربما اشتملت على صواريخ كروز التي تعد من الأسلحة الإستراتيجيّة لكوريا الشمالية. وتُستخدم كلمة "إستراتيجيّ" عادة لوصف الأسلحة التي تتمتع بقدرات نووية.