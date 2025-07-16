قتلى وإصابات بهجوم مسلح على حافلة ركاب في باكستان

فتح مسلحون النار على حافلة ركاب في جنوب غربي باكستان، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 7 آخرين، وفقا لمسؤولين من الشرطة والحكومة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في منطقة كالات بإقليم بلوشستان، حيث تسعى جماعات مسلحة انفصالية إلى الاستقلال عن الحكومة الباكستانية.

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وقال قائد الشرطة المحلية، حبيب نيتشاري، إن الحافلة كانت متجهة من كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان، إلى مدينة كراتشي الساحلية جنوب البلاد، عندما فتح مسلحون النار في كالات، ثم لاذوا بالفرار من المكان.

وأضاف نيتشاري أن سيارات الإسعاف تنقل القتلى والجرحى إلى مستشفى قريب.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم بلوشستان، شهيد ريند، إن قوات الأمن استجابت للهجوم الأخير على الفور، وإن عملية جارية حاليا لتعقب الجناة.

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واتهم وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقفي، الانفصاليين المدعومين من الهند بالوقوف وراء الهجوم دون تقديم أدلة.

وتشهد العلاقات الهندية الباكستانية توترا واندلعت اشتباكات بالطائرات والصواريخ بين الهند وباكستان عقب هجوم مسلح قتل 26 سائحا هنديا في الشطر الهندي من كشمير في أبريل/ نيسان الماضي. واتهمت الهند باكستان بدعم منفذي الهجوم غير أن إسلام آباد نفت ذلك.

وأدت وساطة أمريكية إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين.