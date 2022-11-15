خسارة مرشحة ترامب لمنصب حاكم ولاية أريزونا في انتخابات منتصف الولاية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن كاري ليك المرشحة الجمهورية لمنصب حاكم ولاية أريزونا والمدعومة من الرئيس السابق دونالد ترامب، خسرت السباق أمام منافستها الديمقراطية كايتي هوبز في انتخابات منتصف الولاية.

وتوقعت شبكتا "سي أن أن" و"أن بي سي"، خسارة ليك التي تعد ضمن قائمة المرشحين الذين كان شعارهم الانتخابي الرئيسي التشكيك بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 وبفوز جو بايدن حينها.

وغرّدت هوبز على تويتر: "الديمقراطية تستحق الانتظار"، مضيفة "شكرا أريزونا. أنا فخورة جدا بأن أكون الحاكم الجديد".

وينهي الفوز المتوقع لهوبز حملة انتخابية مريرة لكاري ليك منذ أن تركت الصحافة الإذاعية المحلية في سعيها لشغل أعلى منصب في الولاية.