الكرملين: نواصل تحليل تحذيرات ترامب

قال الكرملين اليوم الخميس، ردا على سؤال حول حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمال فرض رسوم جمركية ثانوية على مشتري الصادرات الروسية إن موسكو تواصل تحليل تعليقات ترامب.

ولا يزال رد فعل الكرملين فاترا على تحذيرات ترامب للرئيس فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا.

وأشار الكرملين إلى أن القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي وحلف شمال الأطلسي العسكري ستفسرها أوكرانيا على أنها إشارة لمواصلة الحرب، بحسب وكالة "رويترز".

وأعلن ترامب يوم الاثنين، عن خطط لإرسال أسلحة جديدة لأوكرانيا وهدد بفرض رسوم جمركية ثانوية "قاسية" بنسبة 100 بالمئة على مشتري الصادرات الروسية ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام في غضون 50 يومًا.

ولم يعلق بوتين علنًا بعد على تهديدات ترامب. وأكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن رئيس الكرملين سيعلق إذا رأى ذلك مناسبًا.